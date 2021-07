Lutto nel mondo del cinema: è morto il grande regista Richard Donner

Un’altra triste notizia è appena piombata come un fulmine a ciel sereno. Diverse testate americane hanno annunciato la scomparsa del grande Richard Donner, regista e produttore noto per film cult come I Goonies, la saga di Arma Letale e Superman.

Richard si è spento all’età di 91 anni, ma le cause della morte non sono ancora state rivelate. La notizie è stata data dalla sua compagnia di produzione alla testata Variety.

Nato nel Bronx nel 1930, Richard Donner dirige nel 1976 l’horror Il Presagio con Gregory Peck. Nel 1978 viene chiamato a dirigere Superman lavorando in parte anche al sequel Superman II. Nel 1985 firma con Steven Spielberg e Chris Columbus, il cult I Goonies e successivamente un altro cult Ladyhawke. Nel 1987 produce Ragazzi Perduti dell’esordiente Joel Schumacher.

Richard Donner è scomparso, ci lascia un regista indimenticabile

Sempre nel 1987 firma Arma letale, con Danny Glover e Mel Gibson, scritto da Shane Black, firmando poi il sequel nel 1989 e il terzo capitolo nel 1992 fino ad un quarto capitolo uscito nel 1998. Nel 1994 dirige Maverick e nel 1995 Assassins. Del 1997 è invece Ipotesi di Complotto. Il suo ultimo film è del 2006 ed è intitolato Solo 2 ore con protagonista Bruce Willis.

Durante la pandemia Donner aveva confermato di essere tornato dietro alla macchina da prese per dirigere il quinto capitolo di Arma Letale, promettendo che sarebbe stato l’ultimo. A bordo torneranno anche gli storici protagonisti del franchise, ma non è ancora stata annunciata una finestra di lancio.

Staremo a vedere cosa accadrà a seguito della sua scomparsa. Vi ricordiamo che Donner ha anche scritto nel 2006, in coppia con Geoff Johns, la storica testata supermaniana Action Comics.

