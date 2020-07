Mad Max: Fury Road – Arriva la Steelbook in Edizione Limitata

Da giovedì 9 luglio, dopo il successo di Blade Runner – The Final Cut e Wonder Woman, torna Titans of Cult – la prestigiosa collana di Steelbook in Edizione Limitata che omaggia i grandi cult del cinema – con la special edition di Mad Max: Fury Road.

Ossessionato dal suo turbolento passato, Mad Max (Tom Hardy) crede che il modo migliore per sopravvivere sia muoversi da solo, fino a quando non si ritroverà coinvolto con un gruppo in fuga attraverso la Terra Desolata, su un blindato da combattimento, guidato dall’imperatrice Furiosa (Charlize Theron). Il gruppo è sfuggito alla tirannide di Immortan Joe che, furibondo per il tesoro che gli è stato portato via, ha sguinzagliato tutti i suoi uomini sulle tracce dei ribelli.

La steelbook limited edition di “Mad Max: Fury Road”, diretto da George Miller, ideatore del genere post-apocalittico e della leggendaria serie di “Mad Max”, sarà disponibile dal 9 luglio e conterrà 3 dischi con il film in formato 4K UHD e Blu-ray e il Blu-ray della versione “Mad Max: Fury Road Black & Chrome Edition”, quella che il regista George Miller ha definito come ‘la migliore versione del film’ in cui le incredibili immagini del film si tingono di un bianco e nero mozzafiato.

La special edition include anche la spilletta di metallo che riproduce il pedale freno personalizzato di Nux, contenuta all’interno di un esclusivo steelbook mini case. Il prezzo è di 34, 99 euro ed è già preordinabile su Amazon.

Gli altri arrivi

In arrivo in DVD dal 9 luglio anche “Il Primo Natale”, di e con Ficarra e Picone, e “Odio l’estate”, il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il Primo Natale – In DVD dal 9 luglio

Dopo il successo de “L’ora Legale”, il nuovo lungometraggio di Ficarra e Picone arriva in DVD a partire dal 9 luglio. “Il primo Natale”, capace di incassare al box office italiano più di 15 milioni di euro, è il sesto film alla regia e come protagonisti della coppia di attori palermitani.

A Palermo vive Salvo (Salvo Ficarra), un ladro di arte sacra, ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive padre Valentino (Valentino Picone) un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe. Due mondi, i loro, molto lontani ma che stanno per incontrarsi o meglio per scontrarsi, proprio alla vigilia delle festività natalizie: per magia, o per chissà quale altra ragione, Salvo e Valentino si ritroveranno, infatti, in un enorme presepe vivente. E’ la Palestina dell’anno zero pochi giorni prima della nascita di Gesù… I due si troveranno ad affrontare, quindi, un viaggio fantastico in un mondo lontano che li porterà soprattutto a conoscere sé stessi, i loro limiti ma anche a riscoprire il loro coraggio di fronte al pericolo di un Erode (Massimo Popolizio) incattivito dalla notizia della nascita del Re dei Re mettendo a rischio la loro stessa vita pur di salvare il piccolo Gesù.

Disponibile in DVD in tutti i negozi e su Amazon.it.

Odio l’Estate – In DVD dal 9 luglio

“Odio l’estate”, il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, tredicesimo film del trio per il grande schermo, arriva in DVD dal 9 luglio.

Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri.

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano a fare ciò che li riesce meglio: raccontare l’amicizia che li lega da decenni attraverso una storia semplice che attinge alle loro esperienze personali. Disponibile in DVD in tutti i negozi e su Amazon.it.