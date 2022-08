Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato il nuovo booster set Maestri di Tattica per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! , disponibile da oggi in Europa e Oceania.

Il nuovo set composto da 60 carte introduce alcune nuove strategie che permetteranno ai giocatori di definire le regole di ingaggio come mai prima d’ora. Di seguito ecco alcune delle novità e strategie che potrete scoprire all’interno di Yu-Gi-Oh – Maestri di Tattica:

“Schierate le vostre unità dalle Zone Pendulum e respingete le forze nemiche!”: questa particolare strategia del set consiste nel trasformare le carte Mostro Pendulum da Incantesimi a mostri e nel trasformare i mostri dell’avversario in Incantesimi, per permettere ai giocatori di respingere i mostri dell’avversario e marciate verso la vittoria;

"Accogliete i mostri del vostro avversario in un labirinto pieno di insidie!": un altra strategia che preannuncia pericoli noti e sconosciuti ad attendere i giocatori in questo set;

“Infine, prendete in mano la situazione e plasmate il vostro cammino verso la gloria!”

Oltre a queste tre nuove strategie, all’interno di Yu-Gi-Oh – Maestri di Tattica sarà possibile trovare anche vecchie carte che saranno molto utili ai duellanti durante le loro sfide, con ben 15 carte del set saranno anche disponibili in versione Rare Collector. Il booster set Maestri di Tattica contiene 60 carte: 10 Ultra Rare, 15 Super Rare, 35 Rare.

Se volete addentrarvi anche voi nelle atmosfere del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh con la nuova espansione Maestri di Tattica, vi consigliamo il Booster Box, all’interno del quale potrete trovare ben 24 bustine in lingua italiana, ognuna delle quali contiene a sua volta 7 carte di cui una sicuramente foil. Lo potete acquistare semplicemente cliccando su questo link.

Se invece volete recuperare ancora l’espansione precedente, Yu-Gi-Oh – Potere degli Elementi, potete trovare anche in questo caso il comodo Booster Box con 24 bustine in lingua italiana semplicemente cliccando su questo link.