Magic The Gathering: diffuro il trailer cinematografico di Kaldheim

Durante i New York Game Awards di questa settimana, Wizards of the Coast ha mostrato il trailer cinematografico di Kaldheim, l’ultima espansione in uscita di Magic The Gathering.

Definito come “il set più metal di tutti i tempi di Magic The Gathering“, il set di espansione Kaldheim sarà rilasciato su Magic The Gathering Arena a partire da oggi e in tutti i negozi in contemporanea mondiale dal 5 febbraio.

Coloro che amano lo stile di vita vichingo saranno contenti dell’aspetto e dello splendore delle carte, apprezzeranno sicuramente le terre innevate, un paio di nuove meccaniche che ravviveranno il gameplay che daranno un po’ di vantaggio in alcune partite e una serie di altre aggiunte per tenere tutti su di giri.

Vi lasciamo al trailer cinematografico di Kaldheim proprio qua sotto:

“Kaldheim porta la nostra avventura in un mondo chiamato, in modo abbastanza appropriato, Kaldheim. Ispirato alla mitologia nordica, questa terra possiede dieci regni distinti, ognuno con i propri abitanti, culture e magie che aspettano di essere scoperti. Al suo interno, vi è un pantheon di Dei che è un po’ più “pratico” della maggior parte delle divinità e un gigantesco albero del mondo. Kaldheim è la patria di Elfi e Nani, Umani e Giganti e pochi esseri che sono al di sopra di tutti. Changeling è un’abilità chiave che ritorna in Magic The Gathering e che conferisce a una creatura o a una carta creatura tutti i tipi di creatura, indipendentemente da dove si trovi. Ma c’è molto di più in questo set! Nuovi planeswalker, leggende in abbondanza, luoghi fantastici, incantesimi innovativi e molto altro ti stanno aspettando. Spero che tu abbia una fantastica Prerelease, ovunque tu sia. Stai al sicuro e goditi Kaldheim!”

Avete dato un’occhiata alla carta mostrata in anteprima proprio da noi? Se volete qualche anticipazione, la trovate cliccando su questo link.