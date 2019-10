Magic: The Gathering – Theros: Beyond Death

Wizards of the Coast rilascia alcune informazioni su Theros: Beyond Death, il core set 2021 di Magic: The Gathering

Wizards of the Coast, azienda parte del gruppo Hasbro e nota per essere a capo della produzione di Dungeons&Dragons, ha di recente rilasciato alcune informazioni su Theros: Beyond Death, il primo prodotto dell’anno 2020 destinato a Magic: The Gathering e già preannunciato lo scorso Settembre.

Nello specifico la casa di produzione americana ha rivelato le diverse modalità con cui questa nuova espansione del gioco di carte collezionabili più venduto al mondo sarà disponibile sul mercato.

Theros: Beyond Death Collector Booster. Un set dedicato a chi vuole partire in quarta: questa speciale booster conterrà infatti le carte più ricercate del nuovo set. Ogni booster conterrà 12 pacchetti di carte. Al momento non è stato ancora rivelato il contenuto di ciascuno di essi.

Theros: Beyond Death Planeswalker Decks. Qui invece il prodotto è destinato a coloro che intendano avvicinarsi al gioco e apprendere le strategie alla base di magic. ogni set di Planeswalker conterrà espositori da 2 mazzi di carte pre-costruiti (tre per tipo) da 60 carte l’uno, una carta foil, 2 Theros: Beyond Death booster packs, un insetto che esporrà le strategie di gioco e un codice per la MTG Arena (quest’ultimo disponibile solo in alcuni stati)

Theros: Beyond Death Booster Packs and Booster Displays. Conterrà pacchetti da 15 carte di diversa rarità. In ogni espositore saranno presenti 36 pacchetti

Theros: Beyond Death Bundle. Pensato per chi vuole iniziare questo nuova espansione nel modo migliore. Conterrà 10 pacchetti booster per Theros: Beyond Death, 20 carte terra foil, 20 carte terra base, una carta promo foil, un dado spindown oversize, 2 carte consultazione e una scatola per contenere il tutto.

Theros: Beyond Death Prerelease Pack. Disponibile solo ai venditori per l’organizzazione di eventi di pre-release. ogni venditore avrà diritto ad un numero prestabilito di Booster di questo tipo. In ognuno di questo kit saranno presenti 18 pacchetti di carte, ciascuno dei quali conterrà 6 carte di Theros: Beyond Death, un dado spindown e un codice per la MTG Arena (quest’ultimo disponibile solo in alcuni stati)

Theros: Beyond Death Theme Booster. Saranno qui presenti pacchi per i cinque diversi colori di Magic, che lavoreranno sulla base di una singola strategia di gioco. Ciascun Booster conterrà in totale 10 pacchi diversi (due per ciascun colore). In ciascun Booster saranno inoltre presenti 35 carte da Theros: Beyond Death, una carta rara ed una mitica.

Theros Beyond Death Deck Builder’s Toolkit. Un kit pensato per introdurre nuovi giocatori e aiutarli a costruire la propria collezione fin dalle basi. Conterrà un pacco da 125 carte, 4 booster pack provenienti dai set più recenti, 100 terre base, una guida alla costruzione del mazzo, un volume di “consultazione rapida” e una scatola per contenere il tutto

Theros: Beyond Death sarà disponibile sul mercato a partire dal 24 Gennaio 2020