Magic The Gathering: Wizards annuncia uno speciale Secret Lair per i negozi

La particolarità dei Secret Lair è il fatto di essere un’esclusiva temporale (si solito, sono disponibili per 24 ore) acquistabili esclusivamente dal sito dedicatovi. Wizards Of The Coast ha però annunciato l’arrivo di un nuovo Secret Lair per i negozi, sempre per un periodo limitato di tempo.

Con le illustrazioni di cinque dei principali artisti di Magic – Alayna Danner, Adam Paquette, Sam Burley, John Avon e Seb McKinnon – Making Fetch Happen – Secret Lair: Ultimate Edition sarà ambientata in cinque famose terre di Magic e siamo sicuri che questa collezione di cinque Fetch, che permettono di guadagnare un mana corrispondente a costo di un punto vita e al sacrificio della Fetch stessa, farà sicuramente girare la testa.

Le Terre sono Lorwyn (Marsh Flats), Dominaria (Scalding Tarn), Innistrad (Verdant Catacombs), Amonkhet (Arid Mesa) e Ixalan (Misty Rainforest).

Insieme alle cinque carte in edizione limitata, riceverete anche una confezione commemorativa, che vi permetterà di esporle in tutta la loro magnificenza.

“Con l’entusiasmo che sta venendo dimostrato per i Secret Lair , stavamo cercando un’opportunità per combinare questo eccitante nuovo marchio di Magic The Gathering con le carte che i giocatori più desiderano nel loro negozio di giochi locale. Siamo ancora all’inizio di questa cosa dei Secret Lair (E ci stiamo divertendo molto, grazie mille!), ma siamo entusiasti di esplorare modi per ottenere più versioni di Secret Lair, come le Ultimate Edition, nei negozi locali e non solo in rete.”

Making Fetch Happen – Secret Lair: Ultimate Edition conterrà una copia non foil di ciascuna di queste carte e potrai ottenere il set completo nel tuo negozio di giochi di fiducia a partire dal 29 maggio. Le copie sono limitate: i negozi in genere non ne riceveranno più di 10 copie: assicuratevi di accaparrarvene una copia, prima che esauriscano!