Maglioni Marvel | I migliori da regalare a Natale

Tornano i maglioni natalizi! Oltre a quelli dedicati all’universo Justice League, anche quest’anno vi segnaleremo i migliori maglioni nerd/geek per affrontare al meglio la stagione invernale. I primi maglioni a guadagnarsi una news sono quelli della linea Marvel Christmas Sweaters una linea con licenza ufficiale Marvel che unisce lo stile dei personaggi della Casa delle Idee e i loro elementi più iconici, all’ironica tradizione del maglione di Natale.

Il rito del maglione di Natale, o in inglese ugly sweaters (letteralmente maglione brutto), è una tradizione anglosassone diventata ormai popolare in tutto il mondo e, come è facile immaginare, prevede che durante le feste le persone indossino dei maglioni con fantasie natalizie. Il mondo geek ha saputo interpretare questa tendenza declinando sul tema delle festività invernali le sue icone più amate, accostando a questi personaggi elementi canonici come cappelli da Babbo Natale, renne, fiocchi di neve e alberi di Natale. Siete pronti?

I migliori maglioni di Natale Marvel

Groot

Abbiamo selezionato per voi questo fantastico maglione di Natale dedicato a uno dei personaggi più amati di Guardiani delle Galassia: non sarà un abete, ma siamo sicuri che in quanto albero di Natale Groot non sfigurerebbe affatto. Oltre a raffigurare un simpatico baby Groot come elemento centrale del suo design, il Groot Christmas jumper presenta sulle maniche il logo dei Guardiani in tutto il suo splendore.

» Clicca qui per acquistare Maglione Christmas Groot

Deadpool

Non uno, ma ben due maglioni dedicati all’inimitabile mercenario chiacchierone. Il modo perfetto per festeggiare il prossimo Natale, con due design unici nel loro genere capaci di evocare tutta l’irriverenza di uno degli (anti)eroi Marvel migliori che siano mai stati creati. Un’idea regalo che sarà sicuramente apprezzata da tutti gli appassionati, disponibile in varie taglie e realizzato con materiali di alta qualità.

» Clicca qui per acquistare Maglione Wish You A Deadpool Christmas

» Clicca qui per acquistare Maglione Ho! Ho! Ho! Christmas

Spider Man

L’iconico costume dell’Uomo Ragno… In versione maglione natalizio, mica male vero? Si tratta di un maglione dal design ricercato, realizzato a maglia con scollo tondo e taglio regular con composizione 55% acrilico e 45% cotone. Adatto al lavaggio in lavatrice e perfetto per celebrare le feste con tutta la propria passione verso il fantastico Universo Marvel.

» Clicca qui per acquistare Maglione Spider Christmas jumper

Venom

Ok, a un primo sguardo forse Venom non è proprio il personaggio Marvel che più richiama il Natale… Ma questo maglione a tema è davvero uno spettacolo, no? Realizzato in 100% poliacrilico e disponibile in diverse taglie, con una stampa sul fronte raffigurante il volto di uno dei villain più amati dell’intero Universo Marvel, si tratta di un’idea regalo davvero da non farsi scappare.

» Clicca qui per acquistare Maglione Venom

Avengers

Un maglione natalizio dal design davvero unico nel suo genere, raffigurante il logo degli Avengers e tanti piccoli dettagli che di sicuro saranno apprezzati dai fan dei supereroi Marvel. Sono proprio i particolari a rendere così speciale questo capo d’abbigliamento per le feste, con le repliche dei loghi di Capitan America e Thor a impreziosire ancor di più un pattern già di per sé davvero speciale.

» Clicca qui per acquistare Maglione Avengers

Punisher

Chiudiamo con un maglione natalizio dal design davvero inconfondibile, ovvero quello dedicato a Punisher. Anche se i film non sono tra i più amati dell’ormai immensa cinematografia Marvel, lo stile del vendicatore Frank Castle è senza ombra di dubbio inimitabile: questo capo d’abbigliamento natalizio riesce a evocarlo alla perfezione, con tanti dettagli a richiamare uno dei personaggi più controversi mai creati da Marvel.

» Clicca qui per acquistare Maglione Punisher