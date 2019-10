DC Christmas Sweaters: arrivano i maglioni di natale della Justice League

DC Christmas Sweaters sarà il nome della collezione di maglioni natalizi dedicati ai personaggi della DC.

È tempo di maglioni natalizi anche per i fan dell’universo DC Comics. Dopo avervi mostrato la collezione dedicata ai personaggi Marvel, in questa news saranno protagonisti i DC Christmas Sweaters ispirati anche all’altra metà del cielo, fumettisticamente parlando.

La linea dedicata a personaggi Detective Comics sarà composta da maglioni dedicati ai membri più celebri della Juscice League: Batman, Superman, Wonder Woman, Flash e Aquaman.

Se è la prima volta che sentite parlare di questo argomento dovete sapere che la tradizione del maglione natalizio, o ugly sweaters (letteralmente maglione brutto), prevede di indossare, durante le festività, un maglione a tema il cui design sia volutamente kitsch (da qui l’accezione ugly/brutto) con elementi decorativi tipici del Natale come: cappelli da Babbo Natale, renne, fiocchi di neve e alberi di Natale, ecc…

Batman

Il maglione perfetto per il Cavaliere Oscuro e tutti i suoi seguaci, nero con inserti in grigio molto scuro, bianco e qualche punto di giallo. Siamo sicuri che con questo maglione potrete tranquillamente declamare ai vostri nemici “Io sono la vendetta, io sono la notte, io sono Batman!” senza perdere credibilità.

Superman

Se Batman potrebbe indossare il suo maglione con riluttanza, abbiamo motivo di credere che per Superman questo Christmas Sweater sarebbe davvero motivo di orgoglio e gioia.

Oltre all’immancabile monogramma in bella vista, questo maglione presenta una simpatica strip in cui è possibile scorgere l’iconica trasformazione nella cabina telefonica, di Clark Kent in Superman.

Wonder Woman

Il maglione dedicato a Wonder Woman riprenderà i colori del suo costume e alternerà ai classici simboli del Natale il suo inconfondibile logo, mentre sulle maniche si potranno scorgere le stelline bianche che hanno costellato per anni i suoi hotpants blu.

Flash

Questo maglione si ispirerà al colore del costume di Flash, presentando diverse tonalità di rosso. Il simbolo di Flash ricoprirà gran parte del design. Oltre ai fulmini sarà possibile scorgere un motivo composto dalle silhouette del personaggio riprese nell’atto di correre.

Aquaman

Un maglione dai colori freddi, ispirato alle profondità oceaniche e al regno di Atlantide. Oltre al simbolo di Aquaman e il suo iconico tridente, questo Christmas Sweater includerà nel suo design le creature marine, con cui Aquaman è in grado di comunicare.

I maglioni DC Christmas Sweaters della collezione 2019 saranno disponibili a partire dal 18 ottobre 2019 e avranno un prezzo di 54,99 dollari e saranno disponibili dalla taglia XS alla XXXL.