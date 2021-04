“Magnificent Alien”: gli scienziati scoprono, nell’oceano, una spugna che somiglia a E.T.

Alcuni anni fa, gli scienziati dell’Okeanos Explorer si imbatterono in un paesaggio molto particolare mentre esaminavano l’oceano profondo a circa ottocentocinquanta miglia a sud-ovest delle Hawai (clicca qui per acquistare il libro dedicato ai misteri degli oceani). C’era un’ampia varietà di spugne di mare che si alzavano sui loro steli, i loro corpi si giravano per affrontare la corrente principale, che trasportava minuscole particelle di cibo. La scena ha ispirato uno degli scienziati a designare il paesaggio come “Forest of the Weird”.

Ma il gruppo sull’Okeanos Explorer, che era in una spedizione guidata dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, ha fatto un’altra nuova sorpresa. Tra tutte le altre strane spugne ce n’era una che spiccava per il collo lungo e sottile, la testa allungata e gli occhi enormi. Per gli scienziati, la somiglianza era chiara: la misteriosa spugna sembrava una mini versione di E.T., l’amato alieno di Steven Spielberg in E.T. – L’Extra-Terrestre e, a quanto pare, è un tipo di spugna completamente nuovo.

Avvistata per la prima volta tra il 2016 e il 2017, la strana spugna è stata scoperta da Cristiana Castello Branco, ricercatrice post-dottorato presso il NOAA Fisheries ‘Systematics Laboratory del Museo Nazionale di Storia Naturale. In un’intervista con NOAA, la Castello Branco spiega che quando gli scienziati scoprono una nuova specie, passa molto tempo prima che questa possa essere classificata realmente come qualcosa di mai visto che non ha relazione con altre specie. “Anche se sappiamo molto poco sulle spugne di acque profonde, sappiamo che ce ne sono molte, quindi le probabilità di trovare nuove specie sono alte”, ha detto la dottoressa Castello Branco.

Per confermare di aver trovato una nuova spugna, gli scienziati devono analizzare le sue spicole (struttura microscopica di natura inorganica presente nell’endoscheletro), o gli elementi scheletrici della spugna, utilizzando potenti microscopi. La dottoressa Castello Branco ha affermato che i tipi di spicole e il modo in cui sono organizzati variano a seconda dei diversi tipi di spugne, quindi, gli scienziati le studiano per effettuare le identificazioni sulle specie. Tuttavia, oltre a ciò, i ricercatori devono anche confrontare ciò che vedono con tutte le specie conosciute di un particolare genere. In questo caso, la Castello Branco ha detto che quando ha iniziato a esaminare le spicole della nuova spugna, si è resa conto che fossero diverse da quelle di qualsiasi altra specie conosciuta.

