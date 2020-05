Magus of the Library annunciato da Planet Manga

Precedendo di qualche ora la pubblicazione del nuovo catalogo Anteprima, attraverso la sua pagina facebook ufficiale, Planet Manga ha annunciato l’arrivo in Italia di Magus of the Library di Mitsu Izumi.

L’editore ha specificato però che i dettagli della nuova proposta non saranno ancora presenti nel suddetto catalogo e che Magus of the Library non ha ancora una data di pubblicazione certa in Italia.

Mitsu Izumi è autrice già nota in Italia grazie ai suoi 7th Garden e Anohana (adattamento manga) editi da J-Pop.

Per quanto riguarda invece Magus of the Library, la serie è ancora in corso di serializzazione sulle pagine della rivista mensile di seinen manga good! Afternoon edita dalla casa editrice Kodansha finora sono usciti tre volumi in Giappone di cui il terzo recentissimamente ovvero il 7 Agosto 2019.

Eccovi una breve sinossi: Theo è un povero abitante del villaggio di Amun che adora i libri ma non può consultare la biblioteca del villaggio perché povero e a causa delle sue orecchie a punta. Il suo sogno è andare ad Aftzaak, la Città dei Libri, dove pregiudizio ed odio non esistono. Quando Theo incontrerà Sedona, un kafna cioè un bibliotecario, la sua vita cambierà per sempre…

Il manga è ispirato al romanza Kafna of the Wind di Sophie Schwimm.

Magus of the Library è l’ultimo in ordine di tempo degli annunci fatti da Planet Manga in queste settimane di lockdown. Sono già stati annunciati infatti: Plunderer di Suu Minazuki, We Never Learn (Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai) di Taishi Tsutsui e Agente 008 (Kimi Wa 008) di Syun Matsuena – per tutti i dettagli vi rimandiamo QUI.

Ricordiamo infine che Planet Manga, Panini Comics, Marvel Italia e DC Panini Italia hanno rivisto il loro calendario delle uscite riguardante il mese di maggio adeguandosi alle settimana di stop forzato delle nuove uscite a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus. Trovate il nuovo calendario completo QUI.