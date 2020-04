Planet Manga, Panini Comics e Marvel: il calendario aggiornato di maggio 2020

Attraverso il suo sito ufficiale Panini ha confermato la ripresa a partire da maggio delle uscite in libreria e fumetteria come ben sappiamo stoppate a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus che aveva portato al lockdown sia delle attività commerciali fisiche che online. Riprenderanno le pubblicazioni sia per Planet Manga che per Panini Comics e Marvel mentre come più volte ribadito il lancio di DC Panini Italia è fissato per giugno.

Panini conferma che la ripresa sarà graduale sia Planet Manga che per Panini Comics e Marvel:

Non è nostra intenzione sommergere i negozianti, che avranno appena riaperto, o i lettori con due mesi di pubblicazioni arretrate, quindi abbiamo studiato un calendario di uscite inizialmente più contenuto, cercando di prediligere la continuity e con un occhio di riguardo per tutte le fasce di pubblico. I titoli che non troverete in questo elenco non sono stati dimenticati, ma semplicemente arriveranno nei mesi successivi, seguendo una logica progressiva, e le relative anagrafiche verranno aggiornate nelle prossime settimane.

Eccovi i calendari divisi per le tre linee editoriali:

7 maggio

Wolverine 1

Marauders 2

Capitan America 9

Avengers 1 L’Ultima Schiera

Amazing Spider-Man 1 Ritorno alle Origini

Daredevil 11

14 maggio

Venom 22

X-Men: I Figli dell’Atomo

Thor 20

Iron Man/Punisher/Hulk – La Fine

Wolverine di Mark Millar

Captain Marvel 4 La Cosa Giusta

New Mutants 2

Marvel Comics #1 – 80th Anniversary Edition

X-Men/Fantastici Quattro 1

Iron Man 2020 1

Marvel Integrale: Gli Incredibili X-Men 17

Guardiani della Galassia 9

X-Men 4

Fantastici Quattro 18

Capitan America 18

Avengers 19

Amazing Spider-Man 37

Gli Stupefacenti X-Men – Ghost Box

21 maggio

X-Force 2

Vecchio Quill 2

Black Widow – La Tela della Vedova Nera

Silver Surfer 1 Cittadino della Terra – Ristampa

Amazing Spider-Man: Le Strisce Quotidiane 1

Captain America: Marvel Knights Patria

Doctor Strange 20

Capitan America – Nuovi Ordini Mondiali

28 maggio

Fondazione Futuro

Spider-Man 4

Loki Il dio che cadde sulla Terra

Punisher 2 Guerra in Bagalia

Marvel Integrale: Spider-Man di Todd McFarlane 6

L’Immortale Hulk 22

Thanos – Il Finale dell’Infinito

Conan il Barbaro 8

Champions 2 Dare e Togliere

X-Men: Grand Design 3 Extinzione

L’Era di Conan 2 Valeria

Savage Avengers 8

Amazing Spider-Man 38

4 giugno

Daredevil 12 4 giugno 2020

7 maggio

Star Wars Legends – Boba Fett

Rat-Man Gigante 75

Low Road West

The Goon Deluxe 1

14 maggio

Star Wars 59

Moonshadow

21 maggio

Contrast

La Spada Selvaggia di Conan 23

Star Rats 3

Space Bandits

Hit-Girl 5 A Hong Kong

Rick and Morty Vs. Dungeons & Dragons 2

28 maggio

Poe Dameron 5 La scintilla e la fiamma

Darth Vader 58

Harry Potter – L’Archivio dei Film 1

Harry Potter – L’Archivio dei Film 2

Harry Potter – L’Archivio dei Film 3

Harry Potter – L’Archivio dei Film 4

4 giugno

Rat-Man Gigante 76 4 giugno 2020

7 maggio

Somali e lo Spirito della Foresta 2

Ragna Crimson 1

Ooku – Le stanze proibite 17

Nana – Reloaded Edition 11

Fire Force 19

One-Punch Man 20 regular

One-Punch Man 20 variant

Beastars 13

Banana Fish 4

Gigant 4

14 maggio

La Leggenda di Arslan 12

Black Clover – Quartet Knights 1

Naruto Extra – Il Settimo Hokage e il marzo rosso – Prima ristampa

Death Note 4 – Settima ristampa

Naruto 32 – Seconda ristampa

Giant Killing 45

Kengan Ashura 8

Gunslinger Girl 8

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 27 – Terza ristampa

Dorohedoro 16 – Prima ristampa

Children of the Sea 4 – Prima ristampa

Blue Flag 7

Inio Asano – Short Stories

Buonanotte Punpun 7 – Prima ristampa

Arpeggio of Blue Steel 17

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’Istituto di Arti Occulte

21 maggio

Death Note 5 – Settima ristampa

Death Note 1 – Dodicesima ristampa

Naruto 38 – Seconda ristampa

Nana – Reloaded Edition 1 – Prima ristampa

Star Wars — Lost Stars 2

Dorohedoro 2 – Seconda ristampa

Ti amo, ma fatti ammazzare 9

L’Attacco dei Giganti 30 Variant con Short Sories I parte

L’Attacco dei Giganti 30

L’Attacco dei Giganti 7 – Quarta ristampa

L’Attacco dei Giganti 6 – Quarta ristampa

Soul Eater 22 – Prima ristampa

Bleach 56 – Prima ristampa

Bleach 32 – Terza ristampa

Black Butler 24 – Prima ristampa

Seraph of the end 4 – Seconda ristampa

28 maggio

Wotakoi – Love is Hard for Otaku 2

Slam Dunk 8

La Promessa della Rosa 6

Takane & Hana 15

Hikari-Man 4

City Hunter Rebirth 3

Beastars 5 – Prima ristampa

Buonanotte Punpun 1 – Terza ristampa

Seraph of the End – Guren Ichinose – Catastrophe at Sixteen 5

Fruits Basket 22 28 maggio 2020

4 giugno

Bungo Stray Dogs 18 4 giugno 2020

Ghost Inn – La locanda di Yuna 16 4 giugno 2020

11 giugno

Record of Grancrest War 7 11 giugno 2020