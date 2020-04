Planet Manga annuncia 3 nuovi manga

Attraverso i suoi canali social e alcune dirette instagram e facebook, Planet Manga ha annunciato nel corso della settimana l’arrivo di ben 3 nuovi manga in Italia.

Il primo titolo ad essere stato annunciato è stato Plunderer di Suu Minazuki, autore del quale Planet Manga pubblica già Angeloid – Sora no Otoshimono.

Attualmente ancora in corso sulla rivista Monthly Shonen Ace di Kadokawa, Plunderer è iniziato nel 2014 ed ha all’attivo 14 volumi. Dal manga è stata anche tratta una serie anime trasmessa a partire da gennaio 2020 e arrivata anche in Italia sia in streaming gratuito e legale sulla piattaforma Yamato Animation che sul canale satellitare Man-Ga.

Eccovi una breve sinossi della serie:

La storia è ambientata ad Alcia, un mondo dominato dai cosiddetti “Conti”, dei numeri che ogni persona ha sul proprio corpo e che ne governano la vita.

Le vicende iniziano con la madre di Hina che mentre viene risucchiata nell’Abisso, chiede alla figlia di trovare il leggendario Asso. È così che la ragazza incontra Licht, uno spadaccino dalle abilità sovrumane che indossa una maschera per nascondere la sua vera identità.

Il secondo titolo ad essere stato annunciato è stato We Never Learn (Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai) di Taishi Tsutsui.

Attualmente ancora in corso sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, We Never Learn è iniziato nel 2017 ed ha all’attivo 16 volumi. Dal manga sono state anche tratte due serie anime e un OVA. Planet Manga ha confermato che il primo volume uscirà a giugno 2020 in edicola a 4.90 € mentre in fumetteria sarà disponibile con cut price a solo 1 €.

Eccovi una breve sinossi della serie:

Nariyuki Yuiga deve fare da tutor a due bellissime compagne di classe: Rizu Ogata, genio nelle materie scientifiche che però vuole studiare le arti liberali all’università; e Fumino Furuhashi, bravissima in letteratura che però intende dedicarsi alla matematica.

Ultimo titolo ad essere stato annunciato è stato Agente 008 (Kimi Wa 008) di Syun Matsuena, autore del quale Planet Manga pubblica già Kenichi.

Attualmente ancora in corso sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shueisha, Agente 008 è iniziato nel 2018 ed ha all’attivo 8 volumi. Planet Manga ha confermato che il primo volume uscirà a luglio 2020 in edicola a 4.90 € mentre in fumetteria sarà disponibile con cut price a solo 1 €.

Eccovi una breve sinossi della serie:

Eito Akashi ha fallito l’esame di ammissione alle scuole superiori eppure riceve la conferma di essere stato accettato da un liceo dove però non ricorda di avere fatto domanda. Entusiasta di iniziare la vita da licele, Eito scopre ben presto che è stato accettato in una scuola che addestra futuri agenti segreti. Intenzionato a fuggire dalla scuola, Eito scopre che anche suo padre era in realtà un agente segreto e così, cercando di scoprire il passato del padre, deciderà di rimanere nell’istituto anche a costo di sostenere il pericoloso addestramento.