Mappe gratuite per giochi di ruolo con l’iniziativa Free Map Friday

I giochi di ruolo “tradizionali” in questi anni si sono evoluti tantissimo, e non solo come meccaniche di gioco e game design, ma anche grazie a internet, che permette di avere accesso a un’enorme quantità di materiali e, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo passando a causa della pandemia di Covid19, con l’avvento di piattaforme per il gioco anche da remoto, come ad esempio Fantasy Grounds o Roll20.

Justin Andrew Mason è un pluri premiato autore di giochi di ruolo e un appassionato cartografo, che ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente una fornita serie di mappe (assieme ad altri moduli che potete acquistare a questo link) per il suo sistema di gioco Paths to Adventure, utilizzabili a piacimento sia sui VTT (Virtual TableTop), sia in versione “classica” su carta, perché tranquillamente stampabili in tutti i formati.

Free Map Friday, è una sezione speciale che Mason ha creato sul suo account DriveThruRPG dove, da come facilmente si può intuire dal nome, ogni venerdì carica mappe gratuite per Paths to Adventure insieme a tanto altro materiale “bonus”, anche per altri sistemi. Attualmente in questa sezione potete trovare la bellezza di due anni di mappe gratuite realizzate per il Free Map Friday, quindi parliamo di un bel po’ di materiale gratuito già disponibile, e che è destinato a crescere sempre di più, anche perché l’autore ha deciso di aggiungere sempre più materiale bonus visto la crescita esponenziale dei suoi followers.

Una bellissima iniziativa da parte sua, mirata soprattutto a far conoscere il lavoro di Mason e, cosa non secondaria, a fornire elementi in grado di far avvicinare più nuovi utenti possibile al gioco di ruolo di stampo “tradizionale”.