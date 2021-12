L’attesissima serie TV basata sulla run a fumetti di Brian Michael Bendis continua a espandere il suo cast e, questa volta, si tratta di un gradito ritorno. Il portale americano Deadline ha infatti confermato che l’agente Maria Hill (Cobie Smulders), una degli assi portanti dello S.H.I.E.L.D., tornerà in Secret Invasion.

Maria Hill (Cobie Smulders) tornerà in Marvel’s Secret Invasion

La sua ultima apparizione all’interno dell’MCU risale al 2019 in Spider-Man: Far From Home. Alla fine del film si scopre come in realtà dietro alle sembianze di Maria Hill e Nick Fury ci fossero gli Skrull Talos e Soren.

Al momento non è ancora stata fissata una data di uscita precisa, ma Secret Invasion dovrebbe debuttare in esclusiva su Disney Plus nel corso del 2022. A dirigere lo show ci penseranno Thomas Bezucha (Let Him Go) e Ali Selim (The Looming Tower).

Secret Invasion: azione e doppio gioco al centro della nuova serie Marvel

Il ritorno di Maria Hill in Secret Invasion coincide con quello già annunciato di Nick Fury (Samuel L. Jackson). Anche Ben Mendelsohn, apparso per la prima volta in Captain Marvel, tornerà a interpretare lo Skrull Talos. Tra le new entry del cast, invece, vanno segnalate Emilia Clarke, Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo.

Kingsley Ben-Adir sarà il villain dello show, ma per ora l’identità del suo personaggio è ancora ignota. A differenza dei fumetti, gli Skrull sono sono stati dipinti come buoni, intenti a combattere i Kree.

In attesa di nuove informazioni, potete recuperare il fumetto di Secret Invasion, scritto da Brian Michael Bendis e pubblicato in Italia da Panini Comics. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.

L’offerta di Disney+