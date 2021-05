Secret Invasion: annunciati i registi dell’attesa serie Marvel

Continua a prendere forma Secret Invasion, serie TV basata sul celebre fumetto crossover del 2008. The Hollywood Reporter ha annunciato che i registi scelti per dirigere l’ambizioso progetto saranno Thomas Bezucha (Let Him Go) e Ali Selim (The Looming Tower).

Oltre al ritorno di Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn rispettivamente nei panni di Nick Fury e Talos, la serie vanterà l’ingresso di grandi new entry come la star di Game of Thrones Emilia Clarke e il Premio Oscar Olivia Colman. Al momento non si conoscono ancora dettagli precisi sulla trama, ma il fulcro narrativo sarà senza dubbio l’infiltrazione degli Skrull sulla Terra.

Kingsley Ben-Adir vestirà i panni del villain (alcuni pensano possa interpretare l’imperatore degli Skrull). Le riprese della serie dovrebbero iniziare quest’estate in Europa.

Il fumetto del 2008 è stato senza dubbio uno dei più ambiziosi degli ultimi anni e ha visto la presenza di grandi personaggi, tra cui Professor X, Iron Man e Mister Fantastic, uniti per combattere gli Skrull. Appare improbabile che la serie TV possa riproporre alla lettera quanto successo nel materiale cartaceo, ma stando alle parole di Kevin Feige non mancheranno grandi sorprese.

La razza degli Skrull è stata introdotta per la prima volta, all’interno dell’MCU, in Captain Marvel con un plot twist rispetto ai fumetti. Vengono infatti dipinti come buoni, uniti per combattere i Kree. Gli Skrull sono poi apparsi nella prima scena post-credit di Spider-Man: Far From Home, dove viene rivelato che le versioni di Nick Fury e Maria Hill erano in realtà dei mutaforma.

In attesa di nuove informazioni, potete recuperare il fumetto di Secret Invasion, scritto da Brian Michael Bendis e pubblicato in Italia da Panini Comics. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.