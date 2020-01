Mariposas, da AEG in arrivo il nuovo gioco di Elizabeth Hargrave

Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto con Wingspan, Elizabeth Hargrave ha annunciato di essere al lavoro su Mariposas il suo nuovo gioco da tavolo.

La natura e le meccaniche raffinate, che hanno contraddistinto Wingspan saranno nuovamente elementi protagonisti di questo nuovo titolo. Come è facile intuire dal titolo questa volta non saranno gli uccelli i protagonisti, bensì le farfalle, che troveremo come elemento centrale anche del design. Mariposas sarà caratterizzato da da contrasti di colori vivaci e l’utilizzo del profilo caratteristico delle ali dei lepidotteri.

Mariposas, pubblicato da AEG, sarà un gioco di movimento e family collection ispirato dai movimenti migratori delle farfalle monarca, che ogni anno si spostano dal Messico al Nord America.

Ogni partita di Mariposas sarà suddivisa in 3 stagioni, durante le quali le farfalle avranno comportamenti diversi. Ricalcando i cicli naturali le farfalle in primavera cercheranno di migrare verso nord, in estate si diffonderanno sul territorio e in autunno cercheranno di fare ritorno verso climi più miti.

Al termine di ogni stagione saranno conteggiati i punti e il giocatore che riuscirà a gestire al meglio gli spostamenti delle proprie farfalle al termine della terza stagione conservando quante più famiglie, vincerà la partita.



Mariposas sarà un gioco per 2-5 persone adatto dai 14 anni in su, la cui durata varierà tra i 45 e i 75 minuti.

Il gioco si presenterà ricco di componenti necessarie a gestire le varie unità e famiglie di farfalle monarca. All’interno di ogni scatola di Mariposas sarà possibile trovare: il tabellone di gioco, 50 segnalini in legno farfalla, 20 carte obiettivi stagionali, 1 dado fiore, 120 token fiore, 5 segnalini segnapunti, 6 token abilità ciclo vitale, 36 carte azione, 1 tabellone Rifugio delle farfalle, 60 carte ciclo vitale e 15 carte movimento bonus.

L’uscita del gioco è prevista per l’estate 2020 ad un prezzo di 49,99 dollari.