Mark Ruffalo e Emma Stone insieme nel “Frankenstein” di Yorgos Lanthimos

Mark Ruffalo, vincitore del Golden Globe nella miniserie della HBO, I Know This Much Is True, tre volte candidato all’Oscar e attore di Hulk nonché protagonista, insieme a Ryan Reynolds, del film di Netflix sui viaggi nel tempo The Adam Project, si unisce a Emma Stone, acclamata dalla critica per la sua interpretazione nei panni di Mia Dolan nel pluripremiato film musicale La La Land, nel prossimo film di Yorgos Lanthimos, intitolato Poor Things.

Poor Things viene descritto come una “rivisitazione di Frankenstein” e avrà come base l’omonimo romanzo scritto da Alasdair Gray.

Poor Thing: tutti i dettagli

Poor Things riunirà la co-protagonista di Ruffalo, Emma Stone, con il regista Yorgos Lanthimos dopo il loro successo nel film del 2018 La Favorita, un eccentrico dramma storico/commedia nera con Olivia Colman e Rachel Weisz. Naturalmente, dopo l’accoglienza entusiasta di quest’ultimo film da parte della critica e dell’Academy, le aspettative per Poor Things sono alle stelle.

Poor Things, descritto come “un’esilarante allegoria politica, una parodia della letteratura vittoriana e un provocatorio duello tra i desideri degli uomini e l’indipendenza delle donne”, vedrà Emma Stone nel ruolo di Bella Baxter, una presunta controfigura del mostro. Bella è “una bella, volubile erotomane” che si annega per sfuggire al marito violento, ma viene riportata in vita con il cervello di un bambino. Il ruolo di Ruffalo, d’altra parte, non è stato rivelato.

Ricordiamo che grazie alla sua interpretazione di Abigail Masham ne La Favorita, Emma Stone ha ottenuto il plauso della critica e una candidatura come Migliore Attrice non Protagonista ai Premi Oscar 2019.

La sceneggiatura di Poor Thing sarà scritta da Tony McNamara che ha già collaborato con Lanthimos per La Favorita.

Sulla base di questa descrizione di Poor Things, sembra che ci sia molto su cui Lanthimos e McNamara potranno lavorare. L’autore greco è uno dei registi più originali che lavorano oggi, quindi sarà intrigante vedere cosa può fare con un materiale di partenza così affascinante e due attori incredibilmente realizzati come Stone e Ruffalo.

