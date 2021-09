Non molto tempo fa, lo sceneggiatore Mark Waid, autore di alcune tra le più celebri saghe a fumetti come Civil War per Marvel e Kingdom Come per DC, annunciò che sarebbe tornato a lavorare per quest’ultima nel 2022. Ora arriva la conferma sul prossimo progetto di Waid, che collaborerà insieme ai disegnatori Brian Hitch e Kevin Nowlan su una storia di Superman.

Superman di Mark Waid e Bryan Hitch: sarà una serie DC Black Label

In un’intervista che Waid rilasciò al podcast A Hero Story, Mark Waid aveva annunciato a metà Agosto che presto sarebbe tornato in DC dopo diverso tempo: fatta eccezione per brevi storie, come quella da lui scritta per Dark Nights: Death Metal, l’ultima sua serie per l’editore, Flash, è datata 2008. La conferma del ritorno di Waid arriva da Bryan Hitch, che in un tweet ha confermato che disegnerà ad una storia scritta da Waid.

Questo è il messaggio che Hitch ha pubblicato parlando della serie su Superman che verrà scritta da Mark Waid per la linea DC Black Label.

Ciao a tutti. Ho appena iniziato a lavorarci. Nei prossimo 18 mesi mi vedrete indaffarato insieme ad alcuni dei più incredibili colleghi scrittori molto più di quanto abbia fatto negli ultimi tre anni. Non ho mai lavorato così tanto e sento di star raggiungendo un altro livello. Venom ad Ottobre, l’inizio di Redcoat a Novembre, l’anno prossimo uscirà Superman Black Label con Mark Waid e Kevin Nowlan (esatto, spoiler), le serie legate a Redcoat e altre cose così importanti che non posso nemmeno menzionare. Ma è DAVVERO qualcosa di grosso. Quindi sono stato piuttosto impegnato quest’anno. Tutti i progetti che usciranno da Venom in poi sono le cose più impegnative e stimolanti a cui abbia mai lavorato. Mi stanno spingendo oltre i miei limiti, anche con personaggi che conosco molto bene. Non posso essere più felice di quanto sia, pensando a tutto ciò che uscirà nei prossimi mesi. Spero che ci seguirete sul primo numero di Venom, che uscirà il prossimo mese.

Qualche tempo prima, Hitch pubblicò un’immagine di Superman da lui disegnata, che potrebbe essere proprio tratta dalla serie che lui e Kevin Nowlan disegneranno sulla sceneggiatura di Mark Waid.

Non sarà nemmeno la prima volta che Mark Waid e Bryan Hitch si troveranno a lavorare insieme, facendo riferimento alle serie legate a Justice League Of America, finchè Waid non venne sollevato dalla scrittura di Superman dall’editore del tempo Paul Levitz, cosa che provocò tensioni anche fra Waid e un altro editor, Bob Harras.

Parlando delle altre serie menzionate da Hitch nel suo tweet, ha menzionato Redcoat e Venom. La prima è uno spin off della serie Geiger di Geoff Johns, pubblicata da Image Comics sotto l’etichetta dello stesso Johns, Mad Ghost, mentre la nuova serie su Venom, che verrà scritta da Al Ewing insieme a Ram V, vedrà Eddy Brock diventare il nuovo Dio dei Simbionti, una serie che, a quanto sembra, Hitch coprirà interamente.