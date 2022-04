Marvel Comics ha annunciato la chiusura di Black Widow, la serie dedicata alla Vedova Nera che arriverà alal sua conclusione con il numero 15. A dare l’annuncio è stata la sceneggiatrice della serie, Kelly Thompson, che dalla propria pagina di Substack, ha confermato con il numero di questo mese non si concluderà solamene lo story arc di Die by the Blade, ma arriverà a compimento l’intera serie, anche se non sono mancate conferme che il team artistico di Black Widow sarà impegnato su altri progetti.

La chiusura di Black Widow, serie Marvel a cui ha collaborato anche la nostra Elena Casagrande, è stata dunque confermata da Kelly Thompson:

“Bene, questo è il numero finale…per ora. Mi dispiace non averne potuto parlare prima, molti di voi mi avevano fatto domande, e mi ha addolorato molto dovere sorvolare queste domande, specialmente su una serie che amo così tanto (probabilmente il lavoro che preferisco nella mia storia in Marvel), ma ci sono un sacco di cose che accadono dietro le quinte e non sempre sono cose di cui si possa parlare pubblicamente. Ad essere onesti, non posso ancora parlarne apertamente come vorrei, ma ciè che posso dire è che ci sono piani per altre storie di questo team artistico, Le cose sono ancora in fase di definizione, ma sono ottimista che tutto andrà per il meglio e che ne sarà valsa la pena”

La Thompson aveva preso le redini della serie al momento del suo rilancio nel settembre 2020, che aveva lanciato l’arco narrativo ‘Ties That Bind’. Ad affiancarla in questa gestione della serie dedicata a Natasha Romanoff erano stati Elena Casagrande, il colorista Jordie Bellaire e il letterista Cory Petit. La serie di Black Widow ha raggiunto un buon successo di pubblico, vincendo anche il premio Eisner.