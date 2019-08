Marvel Champions Living Card Game: anche in italiano con Asmodee

Asmodee Italia annuncia la pubblicazione di Marvel Champions Living Card Game localizzato in lingua italiana.

Asmodee Italia ha recentemente annunciato che sarà la responsabile della pubblicazione su suolo italico di Marvel Champions Living Card Game (LCG) un cooperativo ambientato nell’universo Marvel.

Marvel Champions Living Card Game permetterà ai giocatori, a 1 a 4, di indossare i panni dei loro super-beniamini nel tentativo di sconfiggere i criminali prima che possano portare a termine i loro loschi piani.

Stando al comunicato rilasciato sul sito ufficiale, il gioco permetterà di rivivere le epiche battaglie che caratterizzano le opere del mondo Marvel direttamente nel salotto di casa: basterà scegliere un eroe e uno scenario e svilupparne la trama fino all’incontro contro il criminale di turno.

Ogni scenario sarà caratterizzato da una trama specifica e ogni criminale offrirà una diversa, e difficile, sfida da affrontare: la chiave per la vittoria sarà nella collaborazione tra i diversi supereroi.

Sebbene ancora non sia noto quale sarà il contenuto definitivo del set base di questo LCG, Asmodee Italia ha già rivelato che saranno presenti da oltre 350 carte, 100 segnalini e 5 indicatori ferite.

Tra gli eroi presenti fin da subito troveremo 5 tra i personaggi più noti della produzione Marvel: Iron Man, Capitan Marvel, Pantera Nera, Spider-Man e She-Hulk.

Sul fronte degli avversari, a complicare la vita ai giocatori, avremo invece Rhino, Klaw e Ultron.

Ovviamente i contenuti non si “limiteranno” a questi volti noti: Asmodee ha già annunciato che al set base farà seguito una nutrita schiera di espansioni che verranno pubblicate con cadenza mensile.

Punto forte, e caratteristica, dei LCGs il fatto che ogni nuova uscita conterrà tutte le carte necessarie: non sarà quindi necessario spendere una fortuna nella speranza di trovare una carta mancante alla collezione o uno specifico eroe (o Villain) e, fin da subito, si saprà cosa si sta acquistando.

Sempre nel comunicato sono state date alcune informazioni su come si svilupperà una partita.

Ogni mazzo Personaggio di Marvel Champions Living Card Game sarà costituito da circa 40/50 carte che potranno essere utilizzate non solo nel corso del gioco ma, pare, per personalizzare il modo di giocare permettendo di selezionare quali saranno le migliorie o le abilità che potranno essere usate.

Anche il modo in cui poter usare queste capacità è stato svelato: ogni carta giocata richiederà un costo in risorse che potrà essere pagato scartando altre carte dalla mano: questo costringerà a fare importanti valutazioni tattiche.

Interessante notare come nel comunicato venga data particolare enfasi al fatto che i Personaggi potranno essere giocati in due modi diversi ma sinergici: super-eroe e persona “normale”.

Scegliere in che modo agire influenzerà non solo il nostro personaggio, ma anche il modo in cui gli avversari reagiranno.

Dal comunicato:

In quanto capo di stato, T’Challa (MVC01/40B) possiede dei vantaggi unici in confronto a Pantera Nera (MVC01/40A), che si concentra sulla furtività e sulla tecnologia. Per esempio, solo T’Challa può appellarsi alle sue Conoscenze Ancestrali (MVC01/42) per trovare il corso d’azione giusto. Avere una vita al di fuori della propria carriera di eroe comporta anche un certo grado di pericolo. Ognuno di quegli alter ego deve badare a una serie di incombenze e di responsabilità che i vostri avversari potranno prendere di mira nel peggior momento possibile!

Sebbene i particolari siano ancora da scoprire, il gioco dovrebbe essere rilasciato nel corso del quarto trimestre del 2019