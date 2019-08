Marvel Cinematic Universe: i Fratelli Russo vorrebbero far tornare Wolverine

Durante un botta e risposta su Reddit, i Fratelli Russo si sono espressi sui personaggi che vorrebbero nel Marvel Cinematic Universe, e fra i loro favoriti c'è Wolverine.

Sembra che i fan dei cine-comic non vedano l’ora di assistere all’arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, ma passerà ancora un po’ di tempo prima che ciò avvenga. Pare che in Avengers: Endgame ci sia proprio uno dei personaggi appartenente alla cerchia dei mutanti. Questa cosa è stata ammessa proprio da Joe e Anthony Russo che, durante un Ask Me Anything su Reddit , gli è stato domandato quale personaggio vorrebbero portare sul grande schermo.

“Abbiamo sempre voluto portare Wolverine in un film” ha scritto Anthony Russo. Questa risposta ha scatenato i fan, in quanto Wolverine è uno dei personaggi più amati della Marvel e dell’universo dei mutanti. Hugh Jackman, con la sua interpretazione, è entrato nell’immaginario collettivo dei fan, cambiandone anche le fattezze all’interno dei fumetti Marvel usciti negli ultimi anni.

Sicuramente un film sugli X-Men non è la priorità del momento, ma Kevin Feige ha rivelato che i mutanti interagiranno presto con gli altri personaggi dell’MCU. “La verità è che sono davvero emozionato.” ha dichiarato Feige in una recente intervista. “Ci sono centinaia di nomi in ballo, negli accordi. Il fatto che Marvel è così vicina ad avere l’accesso a tutti questi personaggi, è qualcosa che sognavo da circa 20 anni. E’ davvero emozionante.”

Il co-sceneggiatore di Endgame, Christopher Markus ha commentato: “Sarà affascinante vedere cosa farà Kevin Feige con ciò che otterrà dalla Fox, con gli X-Men e i Fantastici Quattro.” ha inoltre spiegato “Ho seri dubbi che ci sia stata una cosa del genere in passato, per questo sono emozionato.”

Certamente, se la Marvel ha bisogno di un modo per attirare nuovamente i fratelli Russo nel Marvel Cinematic Universe, quello è sicuramente Wolverine.