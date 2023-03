Da tempo si aspettava l’annuncio del ritorno di Jonathan Hickman in seno alla Casa delle Idee, ma l’annuncio dato nelle scorse ora dalla casa editrice rivela anche un altro dettaglio non meno importante: sarà Valerio Schiti ad affiancare Hickman! Marvel ha annunciato G.O.D.S., un evento dal respiro cosmico dove la nota verve narrativa di Hickman prenderà corpo grazie all’apprezzato talento di Schiti, che in passato ha dimostrato un’ottima padronanza dei personaggi marveliani (chiedere a una certa Testa di Latta per conferma!).

Marvel annuncia G.O.D.S., l’evento cosmico realizzato da Hickman e Schiti che sconvolgerà l’Universo Marvel

Al momento rimane un mistero il significato di G.O.D.S., acronimo che pur rimandando a un concetto ‘divino’ avrà un più ampio respiro, considerato che sappiamo già come saranno coinvolto elementi del Marvel Universe del calibro di Eternità e del Tribunale vivente. L’annuncio di G.O.D.S. da parte di Marvel Comics è stato annunciato con una sinossi decisamente promettente:

Ecco Wyn, un misterioso giocatore in una guerra che esiste oltre l’ordine delle cose che conosciamo, membro vitale di una gerarchia vecchia di eoni che comprende dominatori dell’universo immortale come Eternità, Infinito e Tribunale Vivente. Dopo un incontro con Doctor Strange, Wyn punta a qualcosa che sia ancor più grande delle forze di bene e male, dove la stessa materia dell’esistenza combatte. È l’inizio di una storia mozzafiato in cui si incrociano scienza e magia, una trama che distruggerà la nostra comprensione e ci aprirà gli occhi su idee oltre ogni nostra percezione

Hickman è un nome caro per i Veri Credenti, che lo ricordano per pietre miliari come Secret Wars e per essersi guadagnato il titolo onorifico di ‘Head of X’, grazie alla sua ricostruzione del mondo mutante con il ciclo di House of X/Powers of X. La sua capacità di creare intensi universi narrativi minuziosamente dettagliati è stata valorizzata anche da lavori lontano dalla Casa delle Idee, come Decorum.

Dopo aver concluso la sua run sugli X-Men nell’estate del 2021, Hickman è quindi tornato nel Marvel Universe con grande entusiasmo come ha raccontato lui stesso:

Quando sono tornato in Marvel qualche anno fa, ho scritto le bibbie di due serie. La prima era House of X e l’altra era G.O.D.S.. Dire che sono eccitato all’idea di poter finalmente condividere questa storia con tutti è un colossale sminuire la mia felicità G.O.D.S. prende vita in un angolo particolare del Marvel Universe, nelle crepe che si nascondono nell’intersezione tra magia e scienza, e riscrive alcuni personaggi e concetti che abbiamo ripensato per un pubblico moderno, ma comunque legato alla continuity

Non meno appassionante l’invito con cui il nostro Schiti accoglie i lettori Marvel Gods.

A dare il tono del suo incredibile lavoro è un gallery di immagini legate a G.O.D.S. mostrate da Marvel Comics, ma le sue parole sono ugualmente calorose

La cosa che amo di più è il modo in cui crescono le storie, iniziando nelle strade di New York e portando i lettori e i personaggi a compiere viaggi incredibili nel pantheon Marvel. Vi porteremo in posti nuovi, vi mostreremo cosa si nasconde nelle pieghe della realtà, introdurremo nuovi personaggi e daremo una nuova energia a vecchi volti. Pensate di conoscere l’Universo Marvel? Beh, vi dimostreremo quanto vi sbagliate!

G.O.D.S. arriverà sul mercato americano il prossimo autunno