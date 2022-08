Ripensando ai primi tempi del Marvel Universe, i primi nomi a cui si pensa sono sempre quelli dei Fantastici Quattro, di Spider-Man e X-Men. Eppure, tra le prime figure nate in seno alla Marvel Comics era presente anche una piccola eroina capace di tenere testa ai più potenti eroi della Casa delle Idee: Janet Van Dyne, alias the Wasp. Era il 1963 quando per la prima volta vedevano la piccola Vespa pungere i villain, facendo poi parte della prima formazione dei Vendicatori, essendone anzi la vera ispiratrice, un ruolo che giustamente verrà celebrato il prossimo anno, visto l’annuncio di Marvel di Comics di The Wasp, miniserie dedicata a Janet Van Dyne.

Per i sessant’anni di Janet Van Dyne, Marvel Comics annuncia The Wasp

Non potrebbe esserci modo migliore per celebrare i 60 anni di Wasp, un incarico che è stato affidata un sopraffino sceneggiatore come Al Ewing, che negli ultimi tempi sta partecipando attivamente ai festeggiamenti per le figure storiche della Casa delle Idee. Affiancato da Kasia Nie ai disegni e da Jordie Bellaire ai colori, Ewing arriverà a questa miniserie dopo aver realizzato un altro gradito festeggiamento per una figura storica del Marvel Universe, Ant-Man.

Per la sua miniserie, Ewing racconterà una storia in cui Janet Van Dyne riscriverà il mito degli Eroi più Potenti della Terra, ma le sue ambizioni personali si dovranno scontrare con un nemico dal suo passato che uscirà dalle ombre per rovinare tutto ciò per cui Janet ha sempre lavorato. Affiancata dalla figlia adottiva Nadia Van Dyne, Janet affronterà una nuova organizzazione criminale.

Al Ewing ha commentato con entusiasmo questa occasione di potere dare il giusto lustro a Wasp per i suoi sessant’anni:

La serie di Ant-Man mi ha divertito molto e mi ha consentito di apprezzare Janet Van Dyne e il suo mondo. E quando ho cominciato a scavare nel suo passato, c’era un’intera storia che aspettava soltanto di esser raccontata. Se non siete appassionati della Meravigliosa Wasp, e della sua fida adottiva Nadia, lo sarete di sicuro dopo che avremo finito.

The Wasp #1 uscirà sul mercato americano il 18 gennaio 2023.