L’attuale Iron Man scritto da Christopher Cantwell e disegnato da Cafu e Angel Unzueta giungerà a conclusione con il numero 750 che uscirà a novembre, ma questo non vuol dire che non vedremo più l’eroe in azione. Infatti, la Marvel ha annunciato che a partire dal numero 751, altrimenti noto come Invincible Iron Man #1, le avventure di Tony Stark saranno scritte da Gerry Duggan, noto per Infinity Wars, Guardiani della Galassia, Nova e altri, e disegnate da Juan Fregeri nome legato a Captain Marvel, Guardiani della Galassia e Star Wars.

Marvel Comics annuncia la nuova serie di Iron Man

Secondo quanto riportato dall’editore, il ritorno di Iron Man inaugurerà i festeggiamenti per i 60 anni del personaggio, che fece la sua prima apparizione a gennaio del 1963 sulle pagine della testata antologica Tales of Suspence, in una storia creata da Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby. Ma qual è la trama? Tony Stark dovrà combattere “per uscire dal fondo” quando un misterioso supercriminale lo metterà alle strette, mandando i più letali assassini dell’Universo Marvel alle calcagna del Vendicatore d’Oro e sembra che Tony inizierà questa nuova storia con poca tecnologia, pochi amici e nessuna delle sue vecchie ricchezze.

La Marvel promette che la nuova serie di Iron Man tirerà fuori alcune armature classiche, mentre Tony affronterà vecchie ferite superando una “devastante sconfitta per mano di un cattivo Marvel che sta facendo grandi ondate nell’Universo Marvel di recente.”

Questo è ciò che ha dichiarato Duggan nell’annuncio della Marvel:

“È un privilegio per me cercare di seguire la stellare gestione di Christopher Cantwell e dei suoi collaboratori su Iron Man nell’anno dell’anniversario. Juan e io introdurremo una nuova minaccia che mira a Tony Stark e alla sua più grande creazione. Abbiamo una storia epica per Stark e dei piani per i vecchi nemici, compresi i flashback di alcune delle sue armature classiche. Che ne dite di un piccolo Silver Centurion per il suo anniversario di diamante? Armatevi, ne avrete bisogno.”