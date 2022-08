Dopo aver stuzzicato la curiosità dei Veri Credenti con una criptica presentazione durante lo scorso San Diego Comi-Con, Marvel Comics ha deciso di svelare finalmente quale sarà il cast artistico che a partire da novembre erediterà la gestione della Famiglia Richards da Dan Slott. È infatti stato ufficializzato da Marvel Comics il nuovo team artistico di Fantastici Quattro.

Marvel presenta il nuovo team artistico dei Fantastici Quattro

Attesi dai fan anche nel Marvel Cinematic Universe, i Fantastici Quattro sono per il momento i protagonisti di un atteso restart della storica testata che ha segnato l’inizio del Marvel Universe fumettistico. A mettersi al timone della serie a partire da novembre saranno Ryan North, in veste di scrittore, e Iban Coelho per il comparto artistico. La nomina di North non è particolarmente sorprendente, considerato che quando Marvel Comics aveva presentato al San Diego Comic-Con una promo art con un bussola che recava sotto il nord la scritta ‘writer’, il primo nome ipotizzato era proprio quello di North.

Al momento , si sa solamente che la nuova run dei Fantastici Quattro vedrà Ben Grimm e l’amata Alice Masters rimanere intrappolati in una piccola città, rivivendo una storia che ricorda il classico del grande schermo Il giorno della marmotta. Da questo spunto dovrebbe prendere vita una narrazione che si ispira a uno storytelling che strizza all’impostazione tipica della prima serie di Star Trek, il che potrebbe farci suppore che partendo da questa idea di loop temporale potremmo goderci una serie che faccia appello alla radice sci-fi che sa sempre accompagna il mio della Fantastic Family.

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Ryan North ha chiarito quale sarà il suo approccio alla scrittura della sua run di Fantastici Quattro:

Voglio creare queste piccole, autonome storie nella tradizione dello Star Trek anni ’60, dove l’equipaggio scendeva su un pianeta, trovava situazioni particolari e le risolveva e poi proseguiva l’avventura. Avere a disposizione questi quattro strambi personaggi che finiscono in una città dove affrontano un problema o un qualcosa di fantascientifico, risolvono il problema e poi proseguono con la loro vita, mi sembra una posizione davvero interessante in cui porre i Fantastici Quattro, potendo raccontare storie che siano fresche e che non sembri riproposizioni di qualcosa di già visto.

L’appuntamento con la nuova gestione dei Fantastici Quattro, sul mercato americano, è fissata per il prossimo novembre