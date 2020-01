Marvel United: Cmon diffonde alcuni dettagli sull’atteso gioco in scatola

Marvel United sarà il prossimo grande progetto di Cmon basato sugli eroi della Casa delle Idee. Il gioco sarà prodotto con una campagna crowdfunding su Kickstarter prevista nel prossimo futuro.

In questa news illustreremo le prime informazioni diffuse dall’editore.

Marvel United, ideato da Eric Lang, Andrea Chiarvesio e illustrato da Edouard Guiton sarà un gioco da tavolo con carte e miniature caratterizzato da uno stile cartoonesco con personaggi deformed. Il gioco sarà realizzato in collaborazione con Spin Master Games e presenterà bellissime miniature in plastica non dipinta.

Attualmente non sono state diffuse notizie circa il target principale di questa operazione, tuttavia lo stile riconducibile alle serie animate come Marvel Superhero Squad, Marvel Marvel Super Hero Adventures e Marvel Spidey and His Amazing Friends, unito al coinvolgimento di un’azienda come Spin Master, leader nel settore dei giocattoli per bambini, lascia presupporre che si tratterà di un gioco adatto anche a un pubblico di bambini.

Marvel United sarà un gioco cooperativo, per 2-4 giocatori, in cui i partecipanti vestiranno i panni dei supereroi Marvel, impegnati nella lotta contro i più famosi malvagi dell’iconico universo narrativo.

Ogni giocatore sceglierà un eroe e il relativo mazzo personaggio, che conterrà le abilità speciali e delle combinazioni di mosse.

I giocatori dovranno dare battaglia ai cattivi attraverso sei diverse location di gioco, scelte casualmente, che stabiliranno determinate condizioni di gioco.

All’inizio della partita i giocatori dovranno scegliere anche il super cattivo, come ad esempio Ultron o Teschio Rosso. Similmente ai supereroi, anche il cattivo della partita sarà dotato di un mazzo personale, all’interno del quale saranno raccolte tutte le sue meccaniche di gioco peculiari. Pescando le carte dal suo mazzo il cattivo darà vita ad una serie di eventi che daranno inizio al gioco ed alimenterà ciò che i game designer hanno chiamato linea narrativa (storyline), che culminerà con la vittoria o sconfitta dei giocatori. Se il cattivo riuscirà a portare a termine il suo piano malvagio i giocatori avranno perso.

I giocatori potranno contrastare la minaccia nemica utilizzando le carte dei propri mazzi personaggio in maniera strategica, basandosi sull’ultima azione giocata dal giocatore precedente, ciò significa che occorrerà tenere conto delle conseguenze delle proprie azioni al fine di garantire il successo della squadra.