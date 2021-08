Mashle: il nuovo fenomeno manga è già vicino alla conclusione?

Tra le prossime promesse manga Star Comics, precisamente in corso di debutto il 27 ottobre 2021, vi è Mashle, il manga scritto e disegnato da Hajime Komoto attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump da gennaio 2020.

Mashle è un puro fantasy che ingloba magia, commedia e combattimento, e si sta guadagnando rispetto a approvazione dai lettori giapponesi aggiudicandosi, di conseguenza, parecchio spazio tra le parti alte della rivista settimanale di Shueisha. Non a caso l’opera ha fatto registrare, al netto della recente pubblicazione giapponese del Volume 7 (disponibile da oggi in Giappone e negozi online per l’acquisto), ben 2.1 milioni di copie stampate.

Un risultato sicuramente ben promettente per un manga in corsa da solo un anno e mezzo.

L’opera ha quindi raggiunto, come menzionato in apertura, un buon grado di apprezzamento tra i fan e la domanda potrebbe risultare immediata, ovvero: quanto è completo il manga?

La risposta arriva direttamente dall’autore stesso, Komoto-sensei, il quale nei titoli di coda del Volume 7 ha chiarito che la storia ha già raggiunto la sua metà, in altre parole il suo 50%.

Ricordiamo che il Volume 7 è disponibile da oggi in Giappone e di seguito possiamo guardare la copertina:

Come riportato nel nostro precedente articolo, arriverà il 27 ottobre il primo volume di Mashle, serie rivelazione dell’ultimo periodo proveniente dalla celeberrima rivista Weekly Shonen Jump. Un riuscitissimo mix tra commedia e combattimenti spettacolari, a cui si alternano elementi fantasy e citazioni relative a famose opere manga e romanzi di genere fantastico. Il primo e il secondo volume della serie saranno disponibili anche in edizione Variant Cover.

Il manga era stato annunciato in occasione del Lucca Comics & Games 2020.

MASHLE 1

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, € 4,50

MASHLE 1 VARIANT COVER EDITION

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Potete prenotare qui su Amazon il 1° numero.

Precisiamo che il secondo numero di Mashle arriverà il 24 novembre 2021.

MASHLE 2

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, € 4,50

MASHLE 2 VARIANT COVER EDITION

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, pp. 176, con sovraccoperta, € 5,90

Potete prenotare qui su Amazon il 2° numero.

Prima di chiudere, ecco a voi una sinossi del manga:

“In un mondo alternativo in cui la magia viene utilizzata ogni giorno anche per l’azione più banale, nascere senza poteri è una disgrazia, e chi di poteri non ne ha viene considerato un indesiderabile e messo da parte o espulso dalla società. Mash, il protagonista, è un orfanello senza poteri magici che viene trovato da un anziano di buon cuore, che lo cresce nel profondo della foresta lontano da tutto e tutti per proteggerlo. I principali interessi di Mash sono i bignè alla crema e il culturismo, tanto che passa le sue giornate ad allenarsi, acquisendo una forza sovrumana. Ma la sua vita e quella del padre adottivo vengono messe in pericolo il giorno in cui un tipo losco scopre il loro segreto e li ricatta: li lascerà in pace soltanto se Mash si iscriverà all’Accademia Magica Easton – un prestigiosissimo ateneo in cui solo i maghi più talentuosi vengono accettati – e dimostrerà di poter diventare il nuovo “divine visionary”, ovvero lo stregone più potente dell’anno”.