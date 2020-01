Masters of the Night: al via la campagna Kickstarter

Ares Games e Igrology hanno lanciato ieri una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter per Masters of the Night, un nuovo gioco da tavolo cooperativo sui vampiri giocabile anche in solitario. In Masters of the Night i giocatori saranno membri di una famiglia di vampiri e dovranno sopravvivere e stabilire il proprio dominio in una nuova città.

Masters of the Night è stato sviluppato dallo studio di design russo Igrology e prodotto da Ares Games. La campagna Kickstarter lanciata ieri ha un obiettivo di finanziamento iniziale di $ 25.000 e avrà termine il giorno 5 febbraio 2020. L’uscita prevista per il gioco è dicembre 2020. Quattro le lingue disponibili in cui il gioco uscirà e tra cui è possibile scegliere supportando il finanziamento: inglese, italiano, polacco e spagnolo, grazie al coinvolgimento di vari partner editoriali.

In Masters of the Night, da uno a cinque giocatori dovranno collaborare, come membri di un clan di vampiri che dovrà riguadagnare lentamente il potere detenuto in precedenza. Appena arrivati dopo un lungo viaggio, in una nuova città sconosciuta, i giocatori verranno sfidati a sopravvivere e a stabilire il proprio dominio.

Con l’aiuto dei seguaci, fedeli servitori della famiglia vampiresca, ogni giocatore combatterà contro gli agenti dell’Inquisizione, getterà la paura nel cuore della gente con le sue cacce notturne e modellerà dei temibili sigilli in diversi quartieri della città, in preparazione del grande rituale della Blood Moon. Questo evento sancirà il dominio del clan vampiresco sulla città e ne segnerà il destino. Ma i giocatori non dovranno perdere troppo tempo a prepararsi per il rituale, poiché i loro nemici li cercheranno costantemente e anche la magia dei vampiri potrebbe non essere sufficiente se il “velo” che li nasconde dovesse cadere.

Masters of the Night sarò fornito di un tabellone di gioco modulare composto da nove tessere distretto, che rappresenteranno la città in cui la famiglia di vampiri sta cercando di stabilire il suo dominio. Sei saranno i vampiri giocabili, ognuno con abilità specifiche. Indipendentemente dal numero di giocatori, in una partita possono essere utilizzati da due a cinque vampiri. Un singolo giocatore può controllare più di un vampiro – giocando da solo o con altri giocatori.

Masters of the Night presenterà forti elementi tematici e porrà i giocatori di fronte a decisioni interessanti, dovranno trovare infatti un compromesso tra l’uso della potente magia del sangue e il mantenimento del velo di segretezza che li protegge. Dovranno ottenere il controllo di luoghi chiave della città con poteri unici reclutando seguaci e fermando le azioni degli inquisitori. Esisteranno diversi sentieri che condurranno alla sconfitta e solo uno per la vittoria. Inoltre, il tempo giocherà contro i vampiri.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina web della campagna Kickstarter, raggiungibile attraverso questo link.