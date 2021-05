Masters of the Universe: Revelation, le action figure di Mattel

Sulla scia di news riguardanti la nuova serie Netflix, Masters of the Universe: Revelation ecco che arrivano anche le action figure con la prima wave dedicata al seguito ufficiale di He-Man prodotto per Netflix. Le action figure saranno realizzate da Mattel, storico marchio legato ai Dominatori dell’Universo, che propone oggi le nuove versioni degli storici personaggi già conosciuti in passato come: He-Man, Skeletor, Moss Man, Evil-Lyn, Skelegod e Battle Cat.

Rob David, produttore esecutivo di Masters of the Universe: Revelation e Vice Presidente di Mattel Television ha dichiarato:

“Nel 1982, Mattel ha creato un nuovo modo di giocare che per tanti divenne anche un fenomeno culturale. Erano storie fatte di Guerrieri potentissimi, scagnozzi e nemici e signori della distruzione e al centro di tutto questo mondo fantasy c’era un mitico eroe barbaro armato della sua spada magica. I Masters of the Universe, detti an che MOTU, attraverso giocattoli, televisione, fumetti hanno influito profondamente in chi è cresciuto negli anni ottanta ed ha trovato in questa storia il messaggio che ognuno di noi ha il potere di diventare la migliore versione di se stesso”

La nuova collezione chiamata Masterverse è composta per il momento dalle prime sei action figure con un design altamente curato e dettagliato basato sulla nuova serie Netflix. Le figure saranno dotate di 30 punti di articolazione in grado di conferire un’estrema capacità di posa. Saranno realizzate in PVC e verranno fornite con accessori unici per ogni personaggio. Ad esempio, He-Man verrà venduto insieme alla sua mitica spada e il suo scudo mentre Battle Cat sarà dotato della la sua armatura. Al momento non abbiamo molte informazioni in merito al prezzo ma sappiamo che saranno disponibili presso i principali rivenditori da metà Giugno 2021.

Se anche tu sei un nostalgico degli anni 80 non farti sfuggire le ristampe dei mitici giocattoli che hanno reso il fenomeno popolare.