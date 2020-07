Masters of The Universe: Revelation, Kevin Smith annuncia delle novità sul sequel

Il regista Kevin Smith non vedeva l’ora di rilasciare un aggiornamento riguardante il sequel dell’anime Masters of The Universe: Revelation e quindi, prima ancora del panel dedicato al Comic-Con@Home di sabato, ecco che giungono ulteriori novità.

Negli ultimi mesi pare che Smith, gli sceneggiatori Marc Bernardin (Castle Rock), Eric Carrasco (Supergirl), Diya Mishra (October Faction) e Tim Sheridan (The Death and Return of Superman), il cast e lo studio di animazione Powerhouse (Castlevania) abbiano lavorato sodo per tornare ad Eternia e sembra che le cose stiano andando alla grande.

Nell’ultimo episodio del podcast di Fatman Beyond (co-ospitato da Marc Bernardin), Smith ha rivelato di come il progetto sia stato in grado di continuare la produzione da remoto, incluso il lavoro vocale. In effetti, la formazione di talenti che ha già concluso le registrazioni è piuttosto impressionante. Smith ha spiegato:

“Oggi abbiamo completato tutte le sessioni di registrazione nonostante ci siano persone sparpagliate in giro. L’altro giorno, abbiamo finito le parti di Lena Headey, il che è stato fantastico. È tornata nel Regno Unito, quindi era la mattina presto per noi, qualcosa come le 8 del mattino. Qualunque fosse l’orario, potrei stare giorni interi ad ascoltarla perché riesce a rendere buono qualsiasi dialogo.”.

L’attore Kevin Smith ha poi continuato i complimenti:

“Stephen Root ha finito tutte le sue cose su Cringer, assolutamente meravigliose. Abbiamo finito Chris Wood e tutte le cose su He-Man / Prince Adam. Abbiamo finito con Sarah Michelle Gellar per tutta la roba di Teela e oggi toccava a Mark [Hamill]. Tutta la roba di Skeletor è quindi anche registrata.”.

Revelation rappresenta un ritorno radicale a Eternia, ed è una serie di sequel che si svolgono sempre all’interno dell’era classica di Masters of the Universe. Tra i personaggi ritornano He-Man, Orko, Cringer e Man-At-Arms, ma questa volta la storia mette in contatto gli eroici guerrieri e i guardiani di Castle Grayskull contro Skeletor, Evil-Lyn, Beastman e le vili legioni di Snake Mountain.

Ma dopo una feroce battaglia finale che crea una frattura con l’Eternia, tocca a Teela risolvere il mistero della Spada del Potere mancante in una corsa contro il tempo per impedire la fine dell’Universo. Il viaggio svelerà finalmente i segreti di Grayskull. Questa è l’epica saga di He-Man e il Masters of the Universe che i fan hanno aspettato ben 35 anni per vederla.

Il cast vocale di Masters of the Universe: Revelation di Netflix è composto da Mark Hamill (Star Wars, Batman: The Animated Series) nei panni di Skeletor, Lena Headey (Game of Thrones, 300) come Evil -Lyn, Chris Wood (Supergirl, The Vampire Diaries) nel ruolo del Principe Adam / He-Man, Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer, Cruel Intentions) nel ruolo di Teela, Liam Cunningham (Game of Thrones, Clash of the Titans) nel ruolo di Man- At-Arms, Stephen Root (Office Space, Barry) nel ruolo di Cringer, Diedrich Bader (Office Space, Napoleon Dynamite) nel ruolo di King Randor / Trap Jaw, Griffin Newman (The Tick, Vinyl) nel ruolo di Orko, Tiffany Smith (Behind Enemy Lines, Supernatural) nei panni di Andra, Henry Rollins (Johnny Mnemonic, Lost Highway) nei panni di Tri-Klops e Alan Oppenheimer (scheletro originale) (Westworld, He-Man and the Masters of the Universe) nei panni di Moss Man.

Inoltre, il cast include anche Susan Eisenberg (Wonder Woman, Justice League) nei panni di Strega, Alicia Silverstone (Clueless, Batman & Robin) nei panni della regina Marlena, Justin Long (Galaxy Quest, Live Free o Die Hard) nei panni di Roboto, Jason Mewes (Clerks, Jay e Silent Bob Strike Back) nel ruolo di Stinkor, Phil LaMarr (Mad TV, Justice League) nel ruolo di He-Ro, Tony Todd (Candyman, Star Trek: The Next Generation) nei panni di Scare Glow, Cree Summer (DC Super Hero Girls, Vampirina) nei panni della sacerdotessa, Kevin Michael Richardson (The Batman, ThunderCats) nel ruolo di Beast Man, Kevin Conroy (Batman: The Animated Series, Crisis on Infinite Earths) nel ruolo di Mer-Man e Harley Quinn Smith (Once Upon a Time … a Hollywood, Jay e Silent Bob Reboot) nel ruolo di Ileena.