Matrix 4, la data d’uscita slitta al 2022. Posticipati tanti altri film.

Matrix 4, la data d’uscita è stata spostata ad aprile 2022, mentre numerosi altri film hanno subito uno slittamento e saranno posticipati di diversi mesi o al 2021.

Gli ingranaggi che muovono la macchina del cinema sono stati bloccati dall’arrivo della pandemia da Covid-19 e i meccanismi dell’industria cinematografica ne hanno risentito, tanto da dover posticipare numerose produzioni di mesi, se non addirittura di anni. È il caso ad esempio di Matrix 4, il quale sembra potrà vedere la luce in sala solo nell’aprile del 2022.

Dopo l’annuncio di un nuovo film in arrivo con protagonisti ancora una volta Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, sulla scia della fortunata trilogia delle sorelle Wachowski, il pubblico è entrato in fermento e i rumors, oltre che le immagini dal set di Matrix 4, hanno suscitato grande attenzione e curiosità nei fan. Tuttavia, il film targato Warner Bros e diretto stavolta solo da Lana Wachowski, ha subito una prima battuta d’arresto con le riprese a Berlino – che probabilmente però riprenderanno il prossimo mese – ma non vi sono speranze di poterlo vedere al cinema alla data annunciata, cioè maggio 2021. L’uscita in sala è spostata quindi al 2022, con buona pace di chi non vedeva l’ora di rivedere Neo in azione.

Anche le date d’uscita di altri film Warner Bros slitteranno in avanti: Tenet di Christopher Nolan è stato spostato dal 17 luglio al 31 luglio; Wonder Woman 1984 dal 14 agosto al 2 ottobre; il cartoon Tom & Jerry non uscirà più il 23 dicembre di quest’anno, ma il 5 marzo 2021.

Non se la passa meglio nemmeno Godzilla Vs. Kong della Legendary Pictures e diretto da Adam Wingard, che tuttavia si accaparra la data d’uscita originale di Matrix 4 e uscirà quindi il 21 maggio 2021; l’adattamento del racconto Le Streghe di Roald Dahl diretto da Robert Zemeckis non sarà più al cinema il 9 ottobre di quest’anno, e tuttavia non è ancora stata annunciata una data per il prossimo. Nel frattempo New Line Cinema sembra avere in programma in programma l’uscita di un film horror per il 4 giugno 2021, prendendo così il posto del film Samaritan diretto da Sylvester Stallone.

Insomma, il calendario cinematografico riguardante le più importanti uscite annunciate non è stato risparmiato dalla falce del Covid-19, con la posticipa di Matrix 4 a rappresentare la modifica più rilevante per i cinefili. Non resta che attendere nuovi sviluppi.