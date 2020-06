Mayim Bialik (The Big Bang Theory) curerà una linea di fumetti DC

Mayim Bialik è famosa per aver interpretato il personaggio di Blossom nella serie televisiva omonima e soprattutto quello di Amy Farrah Fowler nella sitcom di successo The Big Bang Theory.

Molti non sanno però che Mayim Bialik ha frequentato la prestigiosa università UCLA conseguendo la laurea in neuroscienze, in lingua ebraica ed in studi ebraici e proseguendo gli studi in neuroscienze ha ottenuto anche il titolo di dottorato di ricerca.

Il preambolo è necessario perché Mayim Bialik curerà per DC una nuova linea di graphic novel indirizzate ad un pubblico fra gli 8 e 12 anni intitolata Flash Facts. Si tratterà di una collana antologica in volta a spiegare come i principi scientifici appresi a scuola trovino applicazione nella vita di tutti i giorni.

L’idea alla base di queste storie è quella di spiegare principi di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica – quelli che in ambiente anglosassone vengono raccolti sotto l’acronomico STEM ovvero Science, Technology, Engineering, Math – ed avranno come protagonisti gli eroi DC fra cui Batman, Superman, Wonder Woman e tanti altri.

I team creativi coinvolti sono quelli che stanno già lavorando alle linee DC Kids e Young Adults come Michael Northrop (TombQuest, Dear Justice League), Dustin Hansen (Microsaurs, My Video Game Ate My Homework), Cecil Castellucci (Batgirl), Kirk Scroggs (Snoop Troop, The Secret Spiral of Swamp Kid), Corinna Bechko, Sholly Fisch, Amanda Deibert, Vita Ayala, Amy Chu.

Una piccola curiosità: nella puntata “La congettura della bat-biscottiera” della prima stagione di The Big Bang Theory (quando ancora non era stato introdotto il personaggio di Amy, che comparirà nell’ultima puntata della terza stagione), dovendo sostituire Sheldon nella loro squadra per una gara di conoscenze scientifiche, Raj propone a Leonard ed Howard di chiamare l’attrice che interpretava Blossom nell’omonimo telefilm, in quanto dottoressa in neuroscienze.