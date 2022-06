In occasione del 50° Anniversario della messa in onda televisiva di Mazinga Z, Tamashii Nations apre i preordini per il nuovo GX-105 Mazinga Z Kakumei Shinka e per il bundle GX-25R e GX-26R dedicato a Garada K7 e Doublous M2 per la linea Soul of Chogokin.

Mazinga Z: arrivano le ristampe da Tamashii Nations

Mazinga Z sarà completamente realizzato in metallo e plastica, avrà un’altezza di circa 16,5 cm e sarà ampiamente snodato e dotato di diversi accessori con cui ricreare le più iconiche pose che abbiamo visto nella serie animata dedicata al mecca di Go Nagai.

Garada K7 e Doublous M2 saranno alti 16 cm circa e realizzati in PVC e Diecast. I due iconici nemici di Mazinga Z hanno subito un reistaling per renderli ancora più simili ai personaggi visti nell’anime.

Mazinga Z è un manga che nasce dalla mente del maestro Go Nagai nel 1972 fino al 1974. L’anziano scienziato Juzo Kabuto costruisce un enorme robot che alla sua morte viene ereditato dal nipote Koji Kabuto, il cui compito è quello di sventare i piani del malvagio dottor Hell, uno scienziato tedesco che aveva partecipato con Kabuto e altri colleghi a una spedizione archeologica nell’isola greca di Bardos alla scoperta dei resti della civiltà micenea. Ritrovato un esercito di mostri meccanici costruiti dai Micenei, il dottor Hell svela le sue reali intenzioni uccidendo tutti tranne Kabuto, riuscito a fuggire, ed impossessandosi di quella tecnologia con lo scopo di far tornare sulla terra i discendenti dell’antico popolo greco, costretti per secoli a rifugiarsi nelle viscere della Terra e, insieme a essi, dominare il mondo.

I robot per la linea Soul of Chogokin saranno disponibili in diversi mesi: Febbraio 2023 per Mazinga Z Kakumei Shinka al prezzo di 129.90 Euro, mentre il set Garada K7 e Doublous M2 arriveranno a Marzo 2023 al prezzo di 190.00 Euro.

