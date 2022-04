L’anime Lucifer and the Biscuit Hammer, adattamento dell’omonimo manga di Satoshi Mizukami pubblicato sulla rivista Young King OURs dal 2005 al 2010 ed edito anche nel nostro Paese grazie alla casa editrice Flashbook edizioni, uscirà nel mese di luglio di quest’anno. Per ora non abbiamo una data precisa quindi rimaniamo in attesa di nuovi aggiornamenti. Nel frattempo l’account Twitter ufficiale dell’adattamento ha svelato una nuova key visual.

Tutto quello che sappiamo sull’anime Lucifer and the Biscuit Hammer

L’anime Lucifer and the Biscuit Hammer è diretto da Nobuaki Nakanishi. Yuichiro Momose e Satoshi Mizukami (autore del manga) sono i responsabili della composizione della serie.

Il cast principale vede Junya Enoki nel ruolo di Yuhi Amamiya, Naomi Ohzora nel ruolo di Samidare Asahina, Kenjiro Tsuda nel ruolo di Noi Crezant e Azusa Tadokoro nel ruolo di Hisame Asahina.

Questa la nuova key visual:

Questa la sinossi:

Tutto ciò che riguarda lo studente universitario Amamiya Yuuhi è nella media: i voti, l’aspetto e la sua visione blasé della vita. Quindi cosa succede quando un giorno si sveglia con una lucertola parlante, che lo informa che c’è un gigantesco martello nello spazio esterno, pronto a dividere la Terra in pezzi, e chiede la sua fedeltà nella lotta contro le forze del male? Fai finta che non sia mai successo! Sfortunatamente per Yuuhi, un po’ di coercizione sotto forma di una principessa con superpoteri gli impedisce di tornare alla sua mediocre vita di sempre. Nell’avventura della sua vita, Yuuhi unirà le forze con l’imprevedibile principessa e cercherà un variegato equipaggio di compagni per combattere contro un mago malvagio e il suo orribilmente potente homunculus prima che il Biscuit Hammer distrugga il pianeta!

A proposito del manga

Samidare – Lucifer & Biscuit Hammer è un manga scritto e disegnato da Satoshi Mizukami e serializzato sulla rivista Young King OURs di Shōnen Gahōsha da aprile 2005 ad agosto 2010. La serie è stata poi raccolta in 10 volumi tankōbon.

In Italia la serie è stata pubblicata dalla casa editrice Flashbook per un totale di 10 volumi.