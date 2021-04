Michael B. Jordan parla di un ipotetico Superman nero

In una recente intervista, Michael B. Jordan, dopo essere stato affiancato al ruolo per diversi anni, ha affermato che, sebbene non sappia cosa voglia fare Warner Bros. col prossimo film di Superman (si vocifera un reboot non più con Henry Cavill), sembra esserci un generale desiderio delle persone di vedere protagonisti neri in ruoli di supereroi iconici.

L’attore ha poi continuando dicendo che le occasioni ci sarebbero, specialmente con proprietà intellettuali che ancora non sono state sfruttate, mentre altre andrebbero invece lasciate così come sono.

Il discorso di Jordan è decisamente corretto e in linea con buona parte dei discorsi che sono stati fatti negli ultimi anni, specialmente in ambito di casting di personaggi provenienti dai fumetti, anche se, sempre secondo l’attore, bisognerebbe analizzare caso per caso.

E’ comunque notizia recente che Warner Bros. abbia affidato a J. J. Abrams e Ta-Nehisi Coates il progetto di un nuovo film sull’Uomo D’acciaio e che come protagonista potrebbe avere un Superman nero. Tuttavia, non si sa ancora se si tratterà di un reboot del ruolo di Clark Kent o se, presumibilmente, la compagnia voglia raccontare la storia di uno dei diversi (e canonici) eroi già presenti nei fumetti: uno su tutti, Val-Zod, il Superman di Terra-2, che sarebbe perfettamente in linea con il Batman interpretato da Robert Pattinson, in quanto facente parte anche lui dello stesso universo.

Al momento, Michael B. Jordan è impegnato nella promozione del suo ultimo film intitolato Senza Rimorso, diretto dal regista italiano Stefano Sollima e tratto dal romanzo omonimo di Tom Clancy che, se non lo conoscete, potete acquistarlo cliccando su questo link. Se invece state aspettando la trasposizione cinematografica, sappiate che uscirà direttamente su Amazon Prime Video il 30 Aprile e che, se non avete mai sottoscritto l’abbonamento alla piattaforma, potete usufruire dei 30 giorni gratuiti iscrivendovi cliccando su questo link.