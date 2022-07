Non c’è alcun dubbio sul fatto che Tom Cruise sia diventato l’uomo di punta nel genere action del panorama Hollywoodiano. Da Mission Impossible a Top Gun, l’attore è sempre stato sulla cresta dell’onda, prestandosi in prima linea per realizzare gli stunt più pericolosi (e finendo qualche volta anche in ospedale). Mickey Rourke, però, non ci sta e lo asfalta, apostrofandolo in maniera alquanto controversa.

Mickey Rourke asfalta Tom Cruise

Intervistato ai microfoni di Piers Uncensored, Rourke non le ha mandate a dire: “Non mi interessa, recita ormai la stessa parte da 35 anni e non ho alcun rispetto per lui. Non mi importano i soldi e il potere. Quando penso ai veri attori, mi interessa guardare il lavoro di Al Pacino, Chris Walken, il De Niro agli inizi, Richard Harris, Marlon Brando e via discorrendo. Attori che si sono fatti le ossa. Cruise è un personaggio irrilevante nel mio mondo”.

Le dichiarazioni della stella di The Wrestler (film che gli è valso un Golden Globe nel 2009) hanno ovviamente fatto il giro del web e in molti ci hanno visto tanta gelosia nei confronti di Cruise. Dopo essere tornato alla ribalta nella scorsa decade con il suddetto film, Sin City e Iron Man 2, Rourke è letteralmente sparito dalle scene, tornando a recitare in progetti a basso budget.

Tom Cruise è invece sempre stato protagonista assoluto con i suoi due franchise di punta e quest’anno è tornato alla ribalta con Top Gun: Maverick, film che ha battuto addirittura Dragon Ball al box-office giapponese. C’è stata addirittura una presentazione in pompa magna al Festival di Cannes di quest’anno.

In Top Gun: Maverick il pilota entrato nella leggenda si trova a dover addestrare un distaccamento di diplomati Top Gun per una missione specializzata che nessun pilota vivente ha mai visto prima. Affrontando un futuro incerto e confrontandosi con i fantasmi del suo passato, Maverick è coinvolto in un confronto con le sue paure più profonde, che culmina in una missione che richiede il massimo sacrificio da coloro che saranno scelti per portarla al termine.