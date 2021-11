Come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo sulle origini del cosplay (lo trovate a questo link), il cinema è stata la prima fonte di ispirazione per tutti coloro che volevano realizzare i costumi dei propri personaggi preferiti. Con l’arrivo dei videogiochi però, i cosplayers si sono allargati a tutti i campi artistici che lasciavano libera la propria immaginazione e creatività.

Una delle case di produzione di videogiochi più famose, la Riot Games, è sempre stata ben disposta a dare spazio ai propri fan eleggendo di tanto in tanto qualche cosplayer e designandolo come rappresentante ufficiale di un determinato personaggio. Un lavoro non esattamente semplice, data la bravura di moltissimi di loro e non c’è davvero da stupirsi se con il successo di Arcane la mania di League of Legends sia esplosa.

Che si tratti solo di un instant cosplay (quindi non completi, spesso limitati al trucco) o di trasformazioni dai piedi alle parrucche, il videogioco più famoso di casa Riot sembra aver intasato con i propri campioni tutto il web. Abbiamo quindi fatto una piccolissima selezione per voi di alcuni tra i migliori cosplay dall’universo di League of Legends. Andiamo a vederli!

I migliori cosplay di League of Legends

Calisto.c

Uno tra i personaggi più conosciuti del videogioco è indubbiamente Jinx. Probabilmente anche a causa della serie Arcane (a proposito, avete letto la nostra recensione dello show?), la mina vagante di Zaun è uno dei costumi più gettonati ultimamente. E calisto.c è stata scelta dalla sezione tedesca di League of Legends per rappresentare ufficialmente il suo campione! Il suo cosplay, dal costume agli accessori e perfino alle armi, è decisamente accurato rispetto alla Serie e la sua interpretazione non è da meno!

Xenon.ne

Restando sempre in tema Arcane, ci spostiamo su un altro dei personaggi che abbiamo tutti imparato a conoscere grazie alla serie che racconta le storie d’origine dei campioni di League of Legends. Xenon.ne ha deciso di indossare i panni di Caitlyn, lo sceriffo di Piltover, che assieme a Vi era determinata a cercare ed arrestare Jinx per i suoi crimini. I tratti di xenon.ne sono estremamente simili a quelli del personaggio di Riot, e la sua bravura nel creare i costumi, l’ha fatta letteralmente calare nei panni di Caitlyn alla perfezione.

heavyartillerybot_cosplay

Come Blizzard, anche Riot Games ha organizzato nel tempo diversi cosplay contest a tema League of Legends per decretare il migliore tra i suoi partecipanti. Tessa, in arte heavyartillerybot_cosplay, è riuscita ad aggiudicarsi uno dei posti tra i finalisti del LCS Summer Finals Cosplay Contest presentato da State Farm del 2020 con il suo magnifico Jhin! Come da lei stessa confermato, la maschera è stata stampata in 3d, mentre l’arma è stata realizzata da lei in foam.

Cobaltcosplay

Assieme a heavyartillerybot_cosplay, un’altra dei partecipanti del LCS Summer Finals Cosplay Contest è stata anche cobaltcosplay, che con il suo costume di Leona è riuscita ad aggiudicarsi uno degli ultimi posti tra i finalisti del contest. Tutto il cosplay è stato interamente realizzato da lei, l’armatura, lo scudo e la spada sono stati creati con uno tra i materiali più usati: la faom. La sua bravura è stata fondamentale nel farle guadagnare il secondo posto ad un contest che si è tenuto all’Otakon, una fiera estiva annuale che si tiene nella città di Washington.

kadu_out

Circa un paio di anni fa, Riot Games si era tuffata nel mondo musicale con League of Legends, creando delle vere e proprie band con i suoi stessi personaggi e affidando le loro voci a dei cantanti. Uno di questi gruppi era quello dei True Damage, composto da Akali, Qiyana, Senna, Yasuo e… Ekko, il “piccoletto” di Arcane, conosciuto ai fan della serie per il suo ruolo nella storia. Kadu_out però, ben prima dell’uscita su Netflix di questo show, ha deciso di fare il cosplay di Ekko non appena ha visto il suo eroe nella skin True Damage. Aiutato da altri compagni creativi, è riuscito a portare in vita il campione di League of Legends proveniente da Zaun.

Micaburtonn

Sempre rimanendo nella sfera musicale e più precisamente in quella dei True Damage, possiamo trovare anche questo fantastico cosplay di Senna creato da micaburton. Mica, che nella vita quotidiana è un’attrice ed una modella, si è detta estremamente felice di poter collaborare ufficialmente con Riot per portare in vita questo nuovo personaggio nell’universo di League of Legends.

Glorylamothe

Uno tra i personaggi più amati del MOBA più famoso, è indubbiamente Miss Fortune, la cacciatrice di taglie. Nota per la sua bellezza, è riuscita a mietere molte vittime tra tutti i fan dei videogiochi targati Riot Games, e glorylamothe non è stata da meno. La cosplayer argentina è tornata dopo qualche anno ad indossare i panni della campionessa di League of Legends, scegliendo però di realizzare la nuova skin Ruined presente nel gioco Wild Rift. Modificando l’ambientazione sullo sfondo è riuscita a dare un risalto particolare al proprio cosplay, aggiungendo quel perfetto tocco spettrale che le mancava.

Johnnyjunkers

L’ultimo cosplayer che vi presentiamo oggi è forse quello più spettacolare a livello di lavorazione di costume. Johnnyjunkers ha deciso di spingersi oltre i propri limiti creando un incredibile Darius e prestando attenzione ad ogni minimo dettaglio. Come raccontato da lui stesso, questo cosplay lo ha aiutato a riprendere il focus sul perché continua con questo hobby, facendolo anche divertire nel frattempo. La cura che ci ha messo lo ha ripagato di tutta la fatica fatta, dato che è riuscito a vincere il primo premio al LCS Summer Finals Cosplay Contest del 2020!