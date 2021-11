I migliori film Sky di novembre: i titoli da vedere questo mese

Indecisi su quale film guardare in queste serate fredde e piovose? Abbiamo alcuni suggerimenti per voi tratti dal catalogo Sky Cinema di questo mese: alcuni dei migliori film Sky di novembre dalla lista di titoli mensili a disposizione per tutti gli abbonati. Una piccola selezione dei migliori, con l’elenco completo dei titoli a fine pagina. Buona scelta!

I migliori film Sky di novembre

Opera Senza Autore

Un film intenso e drammatico, liberamente ispirato alla vita dell’artista tedesco Gerhard Richter che, nato a Dresda nel 1932, ha vissuto gli anni della separazione della Germania in due fronti, evento che ha influenzato la sua arte. Opera Senza Autore è un film di Florian Henckel von Donnersmarck (già premio Oscar per Le Vite degli Altri), candidato agli Oscar nel 2019 come miglior film in lingua straniera e miglior fotografia, oltre che ai Golden Globes. Tra i protagonisti, Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Oliver Masucci e Saskia Rosendahl.

Opera Senza Autore racconta la vita dell’artista Kurt Barnert lungo un arco temporale che si dipana per tre decenni di storia tedesca. Di esso, scopriamo il talento artistico, l’amore per l’arte astratta che lo conduce nella Germania dell’Ovest e l’amore per Elisabeth, benché il loro rapporto sia ostacolato dal padre di lei, il professor Seeband. Kurt non sa che dietro tale figura si nasconde un uomo già incontrato in passato, autore di un orribile crimine. Opera Senza Autore sarà disponibile sabato 6 novembre su Cinema Due.



Penguin Bloom

Naomi Watts è la protagonista del film diretto da Glendyn Ivin, Penguin Bloom, distribuito nel 2020 e adesso nel catalogo Sky Cinema, tra i migliori film Sky di novembre. Tratto dall’omonimo romanzo scritto da Cameron Bloom e Bradley Trevor Greive, Penguin Bloom racconta la storia vera di un’atleta di successo, Samantha Bloom, e della sua rinascita. Tra gli interpreti della pellicola troviamo Andrew Lincoln, Rachel House, Jacki Weaver, Griffin Murray-Johnston, Felix Cameron e Abe Clifford-Barr.

La surfista Samantha Bloom si trova in vacanza con il marito e i tre figli in Australia, dove un incidente segna però il suo destino per sempre: con il cedimento di una balconata, Samantha si ferisce rimanendo paralizzata dalla vita in giù. Per lei è la fine della sua passione per l’oceano e il surf: caduta in un profondo stato di depressione, anche la famiglia soffre per questa tragedia. Quando Samantha trova tuttavia una piccola gazza ferita, inizia a prendersene cura e la ribattezza Penguin: da questo incontro inaspettato, sembra trovare una nuova speranza e un’occasione per tornare a vivere pienamente. Sarà possibile accedere a Penguin Bloom mercoledì 10 novembre su Sky Cinema Due.



Come Pietra Paziente

Una pellicola del 2012 entra a far parte della lista dei migliori film Sky di novembre: si tratta di Come Pietra Paziente, film drammatico ed emozionante diretto da Atiq Rahimi. La sceneggiatura è affidata a Jean-Claude Carrière sulla base dell’omonimo romanzo scritto dallo stesso Rahimi. La produzione, divisa tra Afghanistan e Francia, vede la presenza di Golshifteh Farahani nel ruolo della protagonista, Hamid Djavadan, Massi Mrowat, Hassina Burgan e Mohamed Al Maghraoui. Sabato 13 novembre Cinema Due ospiterà Come Pietra Paziente nel suo palinsesto.

Come Pietra Paziente segue i passi di una donna afghana che, mentre gli scontri armati lacerano la città, si prende cura del marito in stato vegetativo a causa di una ferita riportata sul campo. L’incontro con un giovane soldato aprirà in lei una nuova consapevolezza sulla sua individualità e da quel momento confida al marito in coma tutti i suoi sentimenti, i suoi pensieri, i suoi desideri. Il corpo immobile del marito diventa così la sua “pietra paziente”, quella pietra in grado di ascoltare fino in fondo l’auto analisi di una donna che prende infine coscienza di sè stessa.



I Profumi di Madame Walberg

Una commedia d’oltralpe si inserisce tra le pellicole da vedere questo mese: I Profumi di Madame Walberg, film francese diretto da Grégory Magne che sarà disponibile per la visione martedì 16 novembre su Sky Cinema Due. A interpretare I Profumi di Madame Walberg troviamo Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern, Zéli Rixhon, Sergi Lopez, Sacha Bourdo e Jeanne Arènes.

La pellicola di Magne segue le vicende di Guillaume, autista appena divorziato dalla moglie che sta cercando di ottenere l’affido della figlia, e di non perdere gli ultimi punti rimasti sulla patente che gli consente di lavorare. Tra i suoi passeggeri, sale a bordo Anne Walberg: una donna raffinata e di successo, letteralmente con la puzza sotto al naso. Il suo lavoro consiste nel creare nuovi, ammalianti profumi e, benché il suo incontro con Guillaume sia piuttosto un vero scontro tra personalità tanto diverse, esso rappresenterà per entrambi l’opportunità per creare qualcosa di nuovo e riappropriarsi delle loro vite.



Bombshell – La Voce dello Scandalo

Basato su fatti realmente accaduti, Bombshell – La Voce dello Scandalo è il film di Jay Roach che ripercorre un caso giudiziario consumatosi tra gli studi di Fox News nel 2016. Un casting notevole per questa pellicola, che vede sul set Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie nei panni delle coraggiose donne che hanno sollevato il caso mediatico agli occhi del mondo. Venerdì 19 novembre, su Sky Cinema Due, sarà possibile accedere a questo titolo che entra di diritto tra i migliori film Sky di novembre.

Nel 2016 la anchorwoman Megyn Kelly intervista Donald Trump ponendo alcune domande inerenti alla sua misoginia: il dibattito si trasforma in un’arma per la donna che subisce accuse sessiste da parte non solo del pubblico, ma dallo stesso presidente del network, Roger Ailes. Questi, pare non sia nuovo a certi comportamenti, denunciati da un’altra donna della Fox News: Gretchen Carlson, vittima di molestie da parte di Ailes, la quale porta il caso in tribunale. Ad esse si unisce Kayla Popisil: una giovane intraprendente che sperava di poter fare carriera all’interno del network, ma che riconsidererà le proprie ambizioni alla luce delle recenti rivelazioni.



Mandibules – Due Uomini e una Mosca

Ancora una commedia francese tra i migliori film Sky di novembre, che garantirà attimi di sano intrattenimento. Si tratta di Mandibules – Due Uomini e una Mosca, film diretto da Quentin Dupieux distribuito nel 2020 che vede protagonisti David Marsais e Grégoire Ludig, nei panni di due amici per la pelle senza un soldo in tasca e con tante, stupide idee in testa. Mandibules – Due Uomini e una Mosca sarà presente nel palinstesto di Cinema Due venerdì 26 novembre.

Tutto ha inizio quando i due amici Jean-Gab e Manu vengono contattati da una figura misteriosa per portare a termine un compito apparentemente molto semplice: consegnare una valigia, per ottenere una ricompensa pari a 500 euro. Per eseguire il lavoro, i due protagonisti decidono di rubare un’auto, ma dopo aver udito strani rumori provenire dal bagagliaio, fanno una strana scoperta: all’interno vi è infatti una mosca gigante. Quale migliore opportunità per fare un mucchio di soldi? I due ammaestrano infatti la mosca per far sì che compia dei furti nelle abitazioni, tuttavia non sanno che questo è solo l’inizio di una lunga serie di esilaranti malintesi.



E Noi Come Stronzi Rimanemmo a Guardare

Pif torna con una nuova pellicola da lui scritta e diretta, che con il suo tipico umorismo racconta la società odierna in continua evoluzione (o involuzione, a seconda dei punti di vista). E Noi Come Stronzi Rimanemmo a Guardare è il film diretto da Pif (Pierfrancesco Diliberto) che vede protagonista lo stesso regista oltre che Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Valeria Solarino, Maurizio Nichetti, Eamon Farren. Il titolo sarà disponibile venerdì 29 novembre sul canale Cinema Uno di Sky.

La pellicola tra i migliori film Sky di novembre racconta di Arturo, manager di un’azienda che lavora a un algoritmo in grado di facilitare il lavoro dei dipendenti. Lo stesso algoritmo sviluppato da Arturo, tuttavia, si rivela un’arma a doppio taglio e lo ritiene tanto superfluo da licenziarlo. Arturo perde il lavoro, poi la moglie e poi pure gli amici. Non gli resta che trovare una nuova occupazione di fortuna, iniziando a lavorare come rider per la Fuuber. A tenergli compagnia, la bellissima Stella, ologramma di un’app installata da Arturo che tuttavia sparisce scaduto il periodo di prova gratuito: riuscirà Arturo a riprendere in mano le redini della propria vita e ritrovare quello che è diventato il suo nuovo, virtuale amore?

La lista completa dei titoli