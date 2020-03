LEGO: i migliori libri di istruzioni

Stanchi di costruire set LEGO seguendo le istruzioni? Vi è venuta voglia di costruire qualcosa di vostra fantasia ma non sapete da che parte cominciare per progettare o per comprare i pezzi necessari? I piccoli costruttori di casa hanno bisogno di ispirazione? I libri di istruzioni a tema LEGO sono ciò che state cercando. La lettura di libri di istruzioni LEGO è interessante soprattutto per i bambini perché sviluppa la mente: la parte “scritta” favorisce l’acquisire la sana abitudine di leggere e quella “legosa” li aiuta ad apprendere quanto serve per dare “corpo” alle loro idee utilizzando i mattoncini che hanno a disposizione in casa.

Vediamo una selezione di libri di istruzioni che i Mastri Librai di Tom’s hanno trovato per voi. Buona lettura!

I migliori libri di istruzioni LEGO

Nello stilare l’elenco di libri da proporvi, ci siamo concentrati sui libri di istruzioni: si tratta libri focalizzati su un particolare tema (auto, animali, castelli etc) con all’interno tutte le informazioni (come si chiamano i vari pezzi LEGO, dove poterli comprare, cosa usare per progettare modelli a PC etc) che servono per realizzare i modelli di cui il libro contiene le istruzioni.

Il mastro costruttore LEGO

Un vero e proprio manuale di facile utilizzo, che spiega come realizzare fantastiche creazioni in mattoncini LEGO fornendo le informazioni di base e tanti utili suggerimenti, oltre a numerosi spunti per arricchire e personalizzare i modelli con la propria fantasia. Il volume si rivolge agli appassionati di ogni età, sia principianti sia costruttori esperti. Dopo un’approfondita introduzione storica sulla nascita e lo sviluppo dei celebri “mattoncini”, vari capitoli dedicati ad argomenti specifici – dalle auto alle navi, dagli aerei alle città, sino alla “scrittura” con gli elementi LEGO – illustrano le principali tecniche di costruzione e svelano tutti i trucchi per creare modelli originali: consultando le varie sezioni, anche i più esperti troveranno nuovi stimoli per dar vita a variazioni sempre nuove. Un pratico “dizionario” illustra le basi del gergo tecnico e analizza i tipi di mattoncini più comuni, spiegando nel dettaglio quali sono, come si chiamano, come riconoscerli e come reperire i pezzi sfusi.

Lo zoo LEGO. 50 modelli di animali facili e per bambini

Questo volume permette di realizzare con i mattoncini LEGO modelli di 50 simpatici animali: un elegante cigno, una feroce tigre, un dolce orsetto… Segui i consigli dell’autore e dai libero sfogo alla tua fantasia! Istruzioni passo passo per realizzare 50 fantastici animali LEGO. Liste dettagliate dei pezzi necessari, indicazioni su come reperirli e consigli per l’utilizzo dei mattoncini di recupero. per ogni modello, link e qr code per scaricare il render video e il progetto LEGO Digital Designer.

Avventure spaziali. Costruisci fantastici robot e astronavi con i mattoncini LEGO

Ecco riuniti in questo libro i migliori modelli in mattoncini LEGO che hanno preso parte alla mitica gara G.I.O.V.E. (Gara Intergalattica Ogni-mezzo Velocità Estrema)! Ogni capitolo è dedicato a una categoria specifica: navicelle spaziali da corsa, robot e mezzi su ruote all terrain. Partecipate alla sfida e scoprite tanti nuovi modelli di varia difficoltà! Divertitevi a costruirli, imparando molte tecniche diverse: per ogni modello, troverete una descrizione dettagliata e dei rendering suggestivi, ma soprattutto le istruzioni e la lista dei pezzi necessari a realizzarlo. Scoprirete anche la storia dei modelli della linea LEGOLAND Space, oltre a tanti trucchi e segreti da veri “mastri costruttori”: facendo tesoro dei consigli dell’autore, potrete inventare altri modelli originali. Un pratico dizionario con i termini base del gergo LEGO, utilissimi soprattutto per i neofiti, presenta i principali tipi di mattoncini, fornendo i loro nomi e funzioni, nonché i modi per identificarli e per reperire i pezzi mancanti.

Costruisci 40 veicoli Lego facili e per bambini

Crea con facilità divertenti veicoli con i mattoncini LEGO! Questo volume permette di realizzare tramite istruzioni passo-passo e utilizzando i mattoncini LEGO 40 straordinari modelli di veicoli: un’auto da corsa, un elicottero, un gatto delle nevi… Liste dettagliate dei pezzi necessari, indicazioni su come reperirli e consigli per l’utilizzo dei mattoncini di recupero. Per ogni modello, link e QR Code per scaricare video-istruzioni e contenuti multimediali.

Leonardo da Vinci. Costruisci le invenzioni con i mattoncini LEGO

Immaginate di poter viaggiare su una macchina del tempo e di tornare all’anno 1482, nella Milano di Ludovico Sforza detto “il Moro”. Vi trovereste nel laboratorio del più innovativo, sognatore, controverso ed eclettico genio cui l’Italia abbia mai dato i natali: Leonardo da Vinci, uno dei più grandi inventori della storia! Alcune delle sue straordinarie invenzioni sono state riprodotte con i mattoncini LEGO e raccolte in questo sorprendente volume: si tratta di modelli di vario genere, molto divertenti da costruire e con i quali è ancor più divertente giocare. Un’introduzione storica su Leonardo da Vinci prelude ai vari capitoli, ognuno dedicato a una diversa sfaccettatura della sua poliedrica personalità: Leonardo ingegnere e ingegnere militare, Leonardo scienziato e studioso, Leonardo artista… Un pratico “dizionario” analizza i tipi di mattoncini più comuni e spiega quali sono e come si chiamano, come riconoscerli e come reperire i pezzi sfusi. Il volume illustra inoltre le basi del gergo tecnico ai principianti, che consultando le varie sezioni scopriranno come ideare nuovi modelli per mettere alla prova la propria abilità di “Brick Masters”.

Castelli e fortezze LEGO. Costruisci il tuo mondo medievale

Da sempre i fan dei mattoncini LEGO, grandi e piccoli che siano, sono attratti dai set medievali, ispirati a castelli davvero esistenti ma anche a edifici frutto della fantasia di qualche scrittore o dei quali si è tramandata la memoria grazie ad antichi racconti. Questo libro non solo insegna a costruire tanti modelli originali, ma accompagna anche il lettore in un viaggio suggestivo nell’universo fantasy popolato di draghi e cavalieri che si affrontano in scontri leggendari, di graziose principesse in attesa di essere salvate e di castelli da conquistare. In ogni capitolo scopriremo nuovi elementi – mura, pavimenti, vegetazione, pezzi di arredamento – con i quali completare un imponente set medievale in cui ambientare divertenti storie con i nostri personaggi LEGO preferiti. Contenuti multimediali facilmente accessibili aiutano a reperire i pezzi necessari e a costruire tutti i modelli proposti all’interno del volume.

La casa in città con i mattoncini LEGO

I modelli proposti in questo libro – tutti inediti, cioè mai riprodotti in set ufficiali LEGO – sono semplici da realizzare ma ricchi di spunti, idee e tecniche costruttive per arredare la "città LEGO". Istruzioni passo passo spiegano come realizzare edifici di ogni tipo da posizionare nella città, ma anche come "pensarne" e progettarne di nuovi, da arricchire poi con elementi di arredo urbano (panchine, cabine del telefono, lampioni…) e d'interni (divani, librerie, letti, mobili di vario tipo). Ma non solo: l'architettura e il design di un palazzo vi hanno colpito a tal punto da desiderare di riprodurlo? Vorreste dar forma a un'intera città in mattoncini per ospitare i set ufficiali LEGO City o le vostre creazioni? Questo è il libro giusto per voi. Grazie ai contenuti multimediali e alle video-istruzioni scaricabili tramite link e QR Code, imparerete con facilità a concepire e realizzare arredi, case e interi quartieri. Scatenate la vostra creatività e costruite la vostra città in miniatura.