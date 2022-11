Solitamente Natale diventa ben presto sinonimo di freddo (in alcuni casi anche con la neve o la pioggia), di famiglia e amici, e quale miglior modo per godersi un momento dell’anno così connesso con il prossimo di qualche serie tv a tema? Che siate da soli o al fianco dei vostri cari, esistono tantissime storie a episodi perfette per i momenti più pigri di questa festività. Fra un pasto e l’altro, o magari come premio successivo a una giornata di estenuanti acquisti nella folla affamata di saldi, non c’è niente di meglio di una bella serie tv accompagnata da una cioccolata calda. Così abbiamo deciso di raccogliere quelle che secondo noi sono le 5 migliori serie tv da recuperare a Natale su Netflix, perfette per ognuno dei prossimi giorni di freddo, cibo e regali.

Quello che differenzia una serie tv natalizia dai più classici e immortali film risiede nelle tempistiche con cui gestire l’intera esperienza. Essendo che una serie tv ha una durata maggiore avrete sicuramente molto più tempo per affezionarvi ai vari personaggi centrali, distribuendo la visione durante tutta la durata delle festività, se lo preferite. Non necessariamente binge watching quindi, ma un vero e proprio sottofondo che potrebbe accompagnarvi durante l’intera durata delle feste. Ognuna di loro, ovviamente, si distingue per quanto concerne trama, personaggi e genere, anche se sono accomunate da uno stesso particolare “spirito” che le distingue da tutti gli altri prodotti presenti nel catalogo Netflix. Pronti?

Le 5 migliori serie tv da recuperare a Natale su Netflix

Natale con uno sconosciuto

Apriamo le danze con Natale con uno sconosciuto (Hjem til jul in lingua originale). Si tratta di una serie tv comedy ma anche romantica norvegese, ambientata nel periodo natalizio, appunto. Sviluppata lungo due stagioni, la sua trama racconta la storia Johanne (interpretata da Ida Elise Broch), una trentenne che stanca delle continue pressioni della sua famiglia, specialmente sotto Natale, s’inventa di avere un nuovo fidanzato dicendo che lo porterà alla cena del 25. Da questa dichiarazione si sviluppa un viaggio folle attraverso cui dovrà letteralmente abbandonare la sua confort zone lanciandosi nel mondo dei single, e sperimentando di volta in volta con nuovi appuntamenti e conoscenze.

Non si può stilare una lista de le 5 migliori serie tv da recuperare a Natale su Netflix senza nominare Natale con uno sconosciuto. Anche perché la sua prima stagione ebbe così tanto successo da ispirarne una seconda, uscita sempre sotto il periodo delle feste. L’attrattiva maggiore di questa serie tv non risiede solamente nella sua storia, ma nel contesto stesso in cui si muove. Vederla significa entrare nella vita di Johanne, conoscendo la sua famiglia, il suo ex, e tutte le avventure in cui si caccerà pur di tener fede alla bugia iniziale. Il tutto incorniciato da questa Norvegia estremamente natalizia e continuamente innevata, in cui i classici colori del periodo trasformano le vicissitudini della donna traslandole attraverso un mood generale molto particolare.

Inoltre le premesse comedy di questa serie tv si trasformano, con l’avanzare dei vari episodi in un vero e proprio viaggio di crescita che non coinvolgerà solamente la nostra protagonista, approfondendo alcuni aspetti della sua vita fino a trarne qualcosa di nuovo. Le singole esperienze che Johanne vive, sia contatto con gli altri single, che con gli amici e parenti, contribuiranno a completare un quadro emotivo completo e fondamentalmente leggero nel suo insieme, restituendo due stagioni imperdibili, specialmente a dicembre/gennaio. Da vedere e rivedere insomma.

Dash e Lily

Sempre parlando de le 5 migliori serie tv da recuperare a Natale su Netflix, nominare Dash e Lily risulta obbligatorio. Si tratta di una serie tv in 8 episodi americana, tratta dalla saga per adolescenti di David Levithan e Rachel Cohn, “Dash & Lily’s Book of Dares”. Siamo a New York City e mentre la città non si ferma neanche un secondo, spostando l’attenzione verso i più classici stilemi natalizi, due adolescenti cominciano a conoscersi attraverso un mezzo del tutto inaspettato ed anacronistico per il tempo: un quaderno rosso. Qualcuno ha lasciato un quaderno nella libreria che Dash frequenta abitualmente, scrivendoci qualcosa sopra. Sembra un messaggio e ci sono delle regole da rispettare. Questo è l’incipit di una storia al cui centro troviamo i sentimenti celati dei due protagonisti che stringono fra loro una sorta di rapporto epistolare attraverso questo particolare quaderno, scambiandosi messaggi con un’alternanza che non gli permette mai d’incontrarsi di persona. Il fascino particolare di quest’amicizia impatterà ben presto sulle loro vite in modi del tutto inaspettati, trasformando un gioco iniziale in qualcosa di più, in un rapporto che cambierà profondamente entrambi.

Dash e Lily è ambientata in una delle più grandi e magnificenti città del pianeta, e lo si può percepire in ogni singola inquadratura che la compone. La magia del natale newyorkese pervade ogni sviluppo della sua trama, alternando a una visione natalizia macroscopica, una narrazione estremamente intima e personale. Con il passare degli episodi, infatti, avremo la possibilità di conoscere a fondo i due protagonisti e le loro vite, intessendo qualcosa che si muove di pari passo con il Natale, cercando comunque di andare oltre, raccontando qualcosa che sa bene come riscaldare nelle fredde notti di dicembre. Un perfetto accompagnamento agli eventi familiari magari, lontano dai regali e dalle domande indiscrete dei vari cenoni.

Elves

Con Elves cambiamo totalmente rotta rispetto ai consigli precedenti, anche per smuovere un minimo le acque e risollevare gli animi. Si tratta di una serie tv fantasy horror al cui interno è facile scorgere anche elementi presi dalla dimensione della fiaba. La trama di Elves ruota intorno a una famiglia che, per allontanarsi dal caos cittadino, decide di spostare le proprie feste natalizie lontano da tutto, sull’isola di Årmandsø. Quello che non sanno, però, è che il posto è controllato da una particolarissima comunità, quasi una setta religiosa, che custodisce un oscuro segreto profondamente connesso con il posto. Il loro compito principale è quello di mantenere saldi gli equilibri con gli abitanti della foresta, fameliche creature provenienti dal folklore locale più oscuro.

Quando la famiglia arriva sul posto si ritrova quindi proiettata in questo contesto, senza conoscere minimamente la sua verità, venendo accolti dal rigido clima dei boschi danesi, e da un distacco locale fatto di ammonimenti e di sguardi irrequieti. Tutto cambia quando la più piccola della famiglia si avvicina a un piccolo Elfo trovato casualmente una notte, offrendogli un rifugio che verrà immediatamente frainteso da tutti i suoi simili. Questo atto in stile E.T. innescherà una vera e propria guerra per la sopravvivenza pronta a coinvolgere tutti quanti, trasformando un natale fuori porta in un’esperienza traumatica e spaventosa.

Se avete intenzione di sovvertire gli stilemi più classici del periodo natalizio Elves è fatta apposta per voi, andando oltre la trama fatta di ombre e pericoli, è interessante notare come abbiano giocato con il periodo natalizio, trasponendo tutti gli stereotipi del caso in un contesto che li smonta in continuazione, restituendo un freddo glaciale perfettamente coerente con i mesi di questa festività, anche se ben lungi da qualsiasi altro classico del periodo.

Buon quel che vi pare

Questa è la prima e unica sit-com che troverete nella nostra lista de le 5 migliori serie tv da recuperare a Natale su Netflix. In realtà ce ne sono una manciata da vedere nel catalogo, ed essendo che non sono troppo diverse fra loro abbiamo deciso d’inserire una delle più rappresentative che possiate trovare per “staccare un po’”. Buon quel che vi pare è il Natale americano in tutto e per tutto. Al centro della sua trama troviamo una famiglia che definire “tradizionalista” non rende abbastanza l’idea. Quando Emmy Quinn (Bridgit Mendler) torna a casa per festeggiare le festività natalizie al fianco della sua famiglia, decide di portarsi dietro il suo nuovo fidanzato Matt (Brent Morin). L’unico grande ostacolo per una festività il più serena possibile è il capo famiglia Don (Dennis Quaid), un agente di polizia estremamente rigido, ferreo e protettivo nei confronti della “sua bambina”.

Una dinamica di partenza estremamente classica per una storia che proseguendo lungo il suo cammino cercherà, di volta in volta, di estrarre alcune curiose e profonde riflessioni sui suoi protagonisti, servendosi di una narrazione che tende ad estremizzare in toto gli stilemi più classici del natale in famiglia americano. Anche se le dinamiche iniziali potrebbero far storcere il naso, specialmente nel presentare una famiglia così tradizionale e fuori tempo massimo da qualsiasi rappresentazione natalizia contemporanea, la serie riesce ben presto a crescere, nel suo piccolo, mettendo mano a mano in discussione ogni cosa. Così vediamo i personaggi stessi polemizzare riguardo a un contesto familiare estremamente patriarcale, cercando di riflettere su loro stessi e sulla festività attualmente in corso. Lo spirito nostalgico di questa sit-com lascia quindi anche spazio a qualcos’altro, costruendo tutto il suo potenziale da qualcosa palesemente lontano dal nostro presente, cercando di “formare” in qualche modo i suoi stessi protagonisti coinvolgendo anche gli spettatori.

Holiday Home Makeover con Mr. Christmas

Nello stilare questa lista de le 5 migliori serie tv da recuperare a Natale su Netflix abbiamo deciso di variare il più possibile i contenuti proposti, cercando di alternare generi e sensazioni. Così, in conclusione, vi consigliamo Holiday Home Makeover con Mr. Christmas, un reality show perfettamente a tema, da guardare con qualcuno oppure da mettere come sottofondo nelle giornate più piene. Guidato dal designer d’interni Benjamin “Mr. Christmas” Bradley, questo programma rappresenta l’essenza stessa delle festività natalizie, trasformando le decorazioni in messaggi continui sulla pace e l’amore verso il prossimo.

In ciascun episodio vediamo Benjamin che entra in contatto con una famiglia differente, scegliendo di decorare le loro case con lavori e scelte assurde, da restare a bocca aperta. Fra un’abitazione e l’altra c’è anche un minimo dialogo e messaggio di fondo, un particolare legame emotivo fra quello che il presentatore sceglie di fare e il modo in cui le varie famiglie reagiscono di conseguenza. Un programma estremamente leggero e perfetto se non ci si vuole impegnare in qualcosa di più articolato.