Disney+ ha da poco pubblicato il trailer ufficiale e la key art della nuova serie evento originale Mike, un vero e proprio racconto senza filtri della vita di Mike Tyson. In Italia, la serie composta complessivamente da otto episodi debutterà con i primi sei su Star all’interno del servizio di streaming Disney+ dall’8 settembre, in occasione del Disney+ Day.

Mike: tutto ciò che c’è da sapere sulla serie evento

Dal creatore e sceneggiatore Steven Rogers insieme al team dietro Tonya e dalla showrunner Karin Gist, executive producer di Our Kind of People, Mike esplora la frenetica e controversa storia di Mike Tyson. La serie racconta i tumultuosi alti e bassi della carriera pugilistica e della vita personale di Tyson, da atleta amato in tutto il mondo a emarginato e viceversa. Concentrandosi sulla leggenda sportiva, la serie esamina questioni legate alla razza e alla classe in America, la fama e il potere dei media, la misoginia, il divario sociale, la promessa del sogno americano e, infine, il ruolo dell’opinione pubblica nel plasmare la storia di Mike.

Mike è interpretato da Trevante Rhodes e Russell Hornsby, con guest star come Harvey Keitel, Laura Harrier, Li Eubanks, Olunike Adeliyi e B.J. Minor. Karin Gist sarà showrunner ed executive producer con il suo marchio The Gist of It, insieme a Claire Brown. La squadra di Tonya è composta dal regista Craig Gillespie, da Bryan Unkeless e Scott Morgan della Clubhouse Pictures e da Tom Ackerley e Margot Robbie della LuckyChap che sarà anche executive producer insieme a Darin Friedman di Entertainment 360. Anche Anthony Hemingway, Anthony Sparks e Samantha Corbin-Miller sono tra gli executive producer, mentre Rhodes è executive producer oltre che protagonista. La produzione è affidata alla 20th Television.

L’offerta di Disney Plus