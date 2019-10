Mirabilandia e Rainbow Magicland: disponibili gli abbonamenti 2020

I parchi Rainbow Magicland e Mirabilandia hanno presentato gli abbonamenti per la stagione 2020, ricchi di vantaggi, incluso l'accesso già dal 2019.

I parchi italiani Mirabilandia (Ravenna) e Rainbow Magicland (Valmontone) giocano d’anticipo. Entrambi hanno infatti già aperto la campagna abbonamenti per la stagione 2020. Chi si abbona in queste settimane inoltre potrà entrare da subito al parco in pieno periodo di Halloween. Un vantaggio non indifferente, anche perché si ha la garanzia di aggiudicarsi i biglietti per la prossima stagione al prezzo più basso. Mano a mano che ci si avvicina ad inizio stagione i prezzi potrebbero aumentare, a seconda dell’andamento delle vendite, ma sicuramente non diminuire.

Nel caso di Rainbow Magicland inoltre si conosce già la novità 2020,presentata recentemente e che costituisce certamente un ottimo motivo per dare fiducia al parco già da adesso.

L’abbonamento a Mirabilandia

Viene proposto in quattro varianti: bronze, silver, gold e vip, con validità e vantaggi crescenti con il prezzo.

Bronze : consente l’ingresso al parco fino al 30 Giugno 2020. Offre come unico vantaggio lo sconto del 10% nei negozi e ristoranti del parco. Costo: € 54,90

Silver : consente l'accesso al parco fino a fine stagione 2020 (1 Novembre 2020). Il vantaggio principale rispetto al bronze è lo sconto del 50% sul costo del parcheggio. Invariato lo sconto in negozi e ristoranti. Costo: € 64,90

Gold : In aggiunta ai vantaggi silver, c'è l'ingresso illimitato a Mirabilandia Beach e lo sconto presso negozi e ristoranti che sale al 15%. Costo: €94,90

Vip: il top dei vantaggi. In aggiunta al gold abbiamo il parcheggio gratuito, 2 biglietti omaggio da regalare ad amici e parenti, sconto del 50% sugli express pass e sconto in negozi e ristoranti del 20%. Costo: € 129,90

Inoltre, per le versioni gold e vip è possibile accedere gratuitamente a tutti i parchi europei del gruppo Parques Reunidos, ovvero altri otto parchi tematici, 11 acquatici e 9 zoo). Un vantaggio prezioso che permette di risparmiare anche centinaia di euro per chi ha in programma un tour dei parchi europei.

Chi rinnova l’abbonamento ha diritto a € 5 di sconto, mentre i bambini fino a 10 anni compiuti pagano l’abbonamento al 50% a fronte di un abbonamento da silver a salire.

L’abbonamento a Rainbow Magicland

Rainbow Magicland propone l’abbonamento in due versioni: silver e gold:

con l’abbonamento silver si ha accesso al parco fino al 1° Novembre 2020, lo sconto di € 2 sul prezzo del parcheggio ( da € 5 a € 3), 4 coupon per ‘acquisto di un biglietto a prezzo ridotto, 50% di sconto per l’horror house Haunted Hotel e 10% di sconto in ristoranti e negozi (esclusi bar e chioschi). Costo € 59,90

con l'abbonamento gold i vantaggi aumentano significativamente: due ingressi omaggio e 4 coupon per acquisto a prezzo ridotto, parcheggio gratuito, due ingressi omaggio per Haunted Hotel e tutti gli altri scontati del 50%, un aperitivo ed una foto omaggio, 50% di sconto sull'express pass, 20% di sconto in ristoranti e negozi e menù pizza o burger a € 4,90 invece che € 7,90 presso il fast food BocconDiVino. Costo € 69,90.

Inoltre per i primi 2.000 abbonati verrà offerto un ingresso omaggio a Zoomarine. Ad oggi ve ne sono ancora di disponibili.

Chi rinnova l’abbonamento ha diritto a € 5 di sconto.