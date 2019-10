Guida ad Halloween nei parchi divertimento italiani

Scopriamo cos'hanno organizzato quest'anno per Halloween i maggiori parchi divertimento italiani. Tanta scenografia e percorsi del terrore in particolare.

Con l’inizio del mese di Ottobre, come di consueto, i migliori parchi divertimento italiani hanno delineato definitivamente i programmi per la stagione di Halloween. Un periodo di fondamentale importanza per il settore, in quanto grande attrattiva per gli ospiti. Nel periodo primaverile ed estivo i parchi si presentano nella loro veste classica, con la tematizzazione standard tipica di ognuno di essi, ma ad Halloween cambia tutto, perché chi più chi meno, si investe significativamente in tematizzazione aggiuntiva strettamente legata a questo periodo dell’anno, andando quindi a trasformare il parco in un prodotto diverso, più divertente ed appetibile grazie all’importante impatto scenico, ma anche con attrazioni temporanee create ad hoc per Halloween.

Lato tematizzazione, gli elementi predominanti restano sempre le zucche ed il fieno, arricchite con ragni, fantasmi, zombie e personaggi più o meno spaventosi a seconda del target del parco. Per quanto riguarda l’intrattenimento vengono proposti spettacoli diversi dal resto della stagione ed in alcuni casi anche un’animazione da paura per le strade dei parchi stessi. Sul fronte delle attrazioni, è sempre più frequente l’allestimento di percorsi horror provvisori in esclusiva per la stagione di Halloween. Infine anche gli orari subiscono variazioni, con aperture prolungate e serate speciali.

In Italia aprono durante questo periodo dell’anno con un’offerta importante che merita di essere attenzionata: Leolandia, Cinecittà World, Rainbow Magicland, Gardaland e Mirabilandia.

In questa guida vedremo i punti salienti delle rispettive offerte, gli orari dei parchi ed i prezzi praticati.

Leolandia

Leolandia è uno dei migliori parchi divertimento per bambini in Italia. Essendo dedicato ai bambini, il parco ha puntato moltissimo su una tematizzazione particolarmente ricca, ma per nulla paurosa, pensata appositamente per il divertimento dei più piccoli. A testimonianza della particolare attenzione verso questo target di pubblico anche Halloween cambia nome in HalLEOween, omaggio alla mascotte del parco LEO. In particolare HalLEOween Town, la città del vecchio West sarà animata da zucche giganti, fantasmini dispettosi , buffi ragni e allegri pipistrelli.

Sul fronte spettacoli vi saranno tante novità. Nella LeoArena andrà in scena il musical “fantasmi” che vedrà un gruppo di simpatici fantasmi alle prese con i segreti di una misteriosa biblioteca nelle segrete del castello di Leolandia. Torneranno anche “Vampiria e lo specchio Magico” e “Il segreto della Piratessa”, entrambi show esclusivi per Halloween. Non mancheranno neanche lo show d’accoglienza all’ingresso del parco e la parata, con costumi a tema molto curati.

Il parco è aperto fino al 10 Novembre soltanto tutti i Lunedì, Sabato e Domenica e tutti i giorni dal 31 Ottobre al 3 Novembre con orario 10-18, ad eccezione del 31 Ottobre, giorno in cui l’apertura sarà prolungata fino alle 22. Questo giorno è il programma il live di Cristina D’Avena ed uno spettacolo pirotecnico finale.

I prezzi partono da € 20,50. Nel mese di Ottobre vi è inoltre una interessante promozione: acquistando un biglietto d’ingresso per visite entro in 31 Ottobre, si potrà tornare al parco gratuitamente un giorno di apertura qualunque (compatibilmente con gli orari di apertura del parco) dal 1° Novembre al 6 Gennaio prossimo.

Cinecittà World

Il Parco si trasforma con zucche e pannocchie, balle di fieno, ragnatele e numerose novità a tema.

Per quanto riguarda le attrazioni esistenti, la mostra CineTour verrà arricchita in versione horror edition, il roller coaster Inferno una delle attrazioni più belle d’Italia avrà un ingresso arricchito con nuovi elementi, il set di Aquila IV, il sommergibile originale del film U-571, diventa Aquila XXX (vietato ai minori) e si colora di sensualità Horror con un percorso a luci rosse, tra sensuali marinai e cadette da paura. Infine anche l’horror house esistente verrà arricchita con nuovi effetti speciali.

Non sono previsti percorsi horror, ma sul fronte degli spettacoli il 27 Ottobre alle 16 si terrà all’interno del teatro 1 l’anteprima nazionale del nuovo film d’animazione La Famiglia Addams.

Giovedì 31 Ottobre invece serata speciale con apertura fino alle ore 24. Alle ore 18 si terrà l’anteprima nazionale del film Zombieland – doppio colpo. In entrambi i casi fino ad esaurimento posti e su prenotazione il giorno stesso immediatamente dopo l’ingresso al parco.

La stagione di Halloween a Cinecittà World prevede l’apertura tutti i Sabato e Domenica fino al 3 Novembre, più giorno 1 Novembre con apertura 11-18 ed il 31 Ottobre. Il prezzo dei biglietti resta invariato rispetto alla stagione estiva.

Rainbow Magicland

Quest’anno il parco punterà moltissimo sulla stagione di Halloween. A parte la classica tematizzazione extra, sono previste numerose nuove attrattive allestite esclusivamente per questo periodo. Si tratta di ben cinque percorsi del terrore (tecnicamente walkthrough horror ): Haunted Hotel (disponibile tutto l’anno) in versione più paurosa, Zombie Attack, Doomed Circus, Vampire Dungeons e La maledizione di Tutankhamon. Tutte incluse nel biglietto d’ingresso.

Anche il pubblico più giovane potrà divertirsi con dei percorsi spaventosi dedicati specificatamente ai più piccoli: Trick or treat ed Il museo dell’orrore.

La programmazione giornaliera degli spettacoli non subirà variazioni rispetto alla stagione estiva.

Infine nelle Halloween Horror Nightmare, dopo le 18.00, i sabati 12, 19, 26 e il giorno 31, fino a 150 zombie terrificanti si aggireranno nella Horror Zone (ben delimitata) e spaventeranno gli ospiti temerari che vi si vorranno avventurare.

In questo periodo il parco sarà aperto in veste Halloween tutti i Sabato e Domenica a partire dal 12 ottobre e fino al 3 Novembre, inclusi i giorni 31 ed 1 con apertura 10-22 il Sabato, 10-18 la Domenica e 10-24 per la serata speciale di Halloween il 31 Ottobre. I biglietti interi giornalieri partono da € 20, mentre i serali del Sabato con ingresso a partire dalle ore 18 costano soltanto € 10 ( € 15 giorno 31).

Gardaland

I festeggiamenti per Halloween organizzati da Gardaland sono indirizzati alle famiglie. Al vasto assortimento di tematizzazione per l’occasione, a differenza di altri parchi italiani, non verrà affiancato nessun percorso horror.

Piuttosto cambia completamente il palinsesto degli spettacoli, tutti modificati per il periodo di Halloween, in particolare per quanto riguarda i costumi.

Al teatro della Fantasia in zona Fantasy Kingdom andrà in scena lo spettacolo per bambini C’Era una Zucca…, nel palco in area west andrà in scena Spiriti di Halloween, in area Corsari invece verrà proposto Il teschio Maledetto. Nell’arena Hawaii altro spettacolo per bambini in compagnia delle mascotte del parco: L’Incantesimo di Zenda, infine sarà possibile trovare nella piazza di Jungle Rapids The Legend of Genderuwo: uno show di danze tradizionali dell’Indonesia accompagnate da spettacolari esibizioni con il fuoco.

Gli spettacoli elencati hanno tutti una durata di 10 minuti e sono classificabili come intrattenimento.

Per quanto riguarda le produzioni più importanti, quest’anno vi sarà soltanto uno spettacolo al Gardaland Theatre di durata 25 minuti: Horror Hotel, live musical.

Il palatenda invece resterà chiuso, probabilmente a causa dei lavori per il parco acquatico LEGO che aprirà il prossimo anno.

Il parco è aperto da Venerdì a Domenica fino al 3 Novembre, più il 31 Ottobre con orario 10-18 Sabato e Domenica.

Il Venerdì Gardaland opererà un’apertura extra fino alle 23: i Venerdì da paura, durante i quali saranno organizzate un numero maggiore di attività e piccoli show dedicati al pubblico adulto.

La Foresta Incantata, novità 2019 del parco si trasformerà in Foresta Malefica (dalle 18 alle 23).

(dalle 18 alle 23). Dalle 18:30 alle 20:00 sarà possibile farsi fotografare con il proprio costume di Halloween (per chi lo desidera si può andare al parco mascherati) al Gardaland Theatre. Il 31 Ottobre verranno premiati Mr e Mrs Haloween 2019 .

. A partire dalle 19:30 verranno proposti giochi interattivi sulla risoluzione di casi paranormali mediante l’app Instagram ufficiale del parco.

Alle 21:00 al Gardaland Theatre si terrà uno show esclusivo: Macabre, the horror live show .

. Alle ore 22:20 avrà luogo Zombie Escape Walk , la parata degli zombie ed altre terrificanti creature.

, la parata degli zombie ed altre terrificanti creature. Alle 22:40 in piazza Ramses si potrà partecipare ad un flash mob sulle note musicali di “Thriller”

sulle note musicali di “Thriller” Alle 22:45, sempre in piazza Ramses, avrà luogo lo show di chiusura HorroRock.

Per chi non volesse andare al parco già dal mattino, il biglietto con ingresso alle ore 18 costerà € 20.

Infine il 31 Ottobre si terrà l’Halloween party, con apertura fino alle 24:00, animata dalla musica di RTL 102.5. È possibile partecipare acquistando il biglietto con ingresso dalle ore 14:00 al costo di € 25.

Mirabilandia

Mirabilandia è il parco italiano che più investe sulla stagione di Halloween. Il parco ha ormai tanti anni di esperienza in questo senso, ed anno dopo anno ha dimostrato di saper offrire un’esperienza di ottimo livello, superiore, ad ogni altro parco italiano in quanto ad offerta prevista. Va comunque precisato che questo è il primo Halloween per Rainbow Magicland al seguito del cambio gestione. Non ci sono elementi per poter giudicare la qualità dell’evento da loro proposto. L’augurio è sempre quello che entrambi si impegnino per il meglio, a tutto vantaggio della qualità complessiva.

Nel dettaglio, Mirabilandia anche quest’anno proporrà delle scenografie specifiche per Halloween di alto livello ed in grande quantità, ma il pezzo forte sarà costituito dai numerosi percorsi horror, ognuno presentato con la propria sinossi ufficiale:

Legends of Dead Town è disponibile tutto l’anno nell’area Far West Valley: “Sinistre entità sono intrappolate in un luogo dove la speranza ha cessato di esistere. Solo un vecchio prete cieco abita qui e racconta di un unico posto sicuro, nel cuore della città fantasma. Dovrai decidere se fidarti di lui”.

è disponibile tutto l’anno nell’area Far West Valley: “Sinistre entità sono intrappolate in un luogo dove la speranza ha cessato di esistere. Solo un vecchio prete cieco abita qui e racconta di un unico posto sicuro, nel cuore della città fantasma. Dovrai decidere se fidarti di lui”. Malabolgia : “Inizia la discesa agli inferi e sfida le tue paure inconfessate di fronte a Lucifero. Dopo aver affrontato un tenebroso percorso, un impetuoso fiume e le sue cascate, ti troverai al cospetto del sovrano dell’ade”.

: “Inizia la discesa agli inferi e sfida le tue paure inconfessate di fronte a Lucifero. Dopo aver affrontato un tenebroso percorso, un impetuoso fiume e le sue cascate, ti troverai al cospetto del sovrano dell’ade”. LLorona : “un pianto senza fine, straziante e lancinante si sente provenire da lì. È la donna-spettro, una madre condannata a vagare nella disperazione eterna. la leggenda narra che solo il sacrificio di altre innocenti creature potrebbe alleviare il suo dolore”.

: “un pianto senza fine, straziante e lancinante si sente provenire da lì. È la donna-spettro, una madre condannata a vagare nella disperazione eterna. la leggenda narra che solo il sacrificio di altre innocenti creature potrebbe alleviare il suo dolore”. Psycho Circus : “Immagina un posto senza via di scampo in cui, solo dopo averne varcato l’ingresso, scoprirai di essere tu la sua attrazione principale! Labirinti, varchi infernali e oscure trappole saranno nulla a confronto del sadico clown che ti aspetta”.

: “Immagina un posto senza via di scampo in cui, solo dopo averne varcato l’ingresso, scoprirai di essere tu la sua attrazione principale! Labirinti, varchi infernali e oscure trappole saranno nulla a confronto del sadico clown che ti aspetta”. Acid Rain : “Dopo che una pioggia radioattiva ha devastato il mondo, tutto è diventato desolazione e terrore. Qui il potere è nelle mani di feroci creature che faranno di tutto per catturarti. Scappa o la tua fine sarà la peggiore che tu possa immaginare”.

: “Dopo che una pioggia radioattiva ha devastato il mondo, tutto è diventato desolazione e terrore. Qui il potere è nelle mani di feroci creature che faranno di tutto per catturarti. Scappa o la tua fine sarà la peggiore che tu possa immaginare”. Benvenuti a Paradise Camp: “Allegro campeggio di giorno, maledetto e terrificante al calare delle tenebre. Sembra deserto, ma qualcuno c’è, e sta cercando te. L’unica possibilità che hai è fuggire e non voltarti indietro: se ti fai vedere, non uscirai mai da qui.

Il parco ha pensato anche ai bambini. Per i più piccoli verranno proposti due tunnel per bambini:

Il Ponte dei Ricordi : “Quando la vita e la morte si toccano, nasce un arcobaleno di profumati e soffici fiori. Sono due mondi separati ma, nello stesso tempo, uniti indissolubilmente. Scopri i misteri e mettiti in cammino, affronta il percorso e scopri il tuo destino!”.

: “Quando la vita e la morte si toccano, nasce un arcobaleno di profumati e soffici fiori. Sono due mondi separati ma, nello stesso tempo, uniti indissolubilmente. Scopri i misteri e mettiti in cammino, affronta il percorso e scopri il tuo destino!”. Il LaBRIVInto Stregato: “Un labirinto da brividi dove perdersi e ritrovarsi, dove chiedere ma mai fidarsi. un corridoio contorto abitato da sinistri ospiti che ti aspettano per aiutarti nel percorso. L’uscita c’è ma non si vede: corri e scappa, di chi ti puoi fidare? “.

Ai percorsi horror sempre disponibili si aggiungono le serate speciali Horror Festival, durante le quali tre aree del parco saranno popolate da centinaia di zombie, vampiri, mostri e tante altre creature terrificanti. L’ingresso in queste aree ben delimitate è sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 12 anni. In totale saranno tre:

Scary movies (area Divertical)

(area Divertical) Zombieville (area far west)

(area far west) Steampunk Revolution (area Katun)

oltre a quanto esposto, nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 Novembre si terranno le extreme horror experience dal calar della sera fino a tarda notte. L’esperienza horror più estrema d’Italia. L’ingresso è vietato ai minori di 16 anni, tra 16 e 18 anni invece si avrà accesso ad un numero limitato di esperienze. I maggiorenni invece potranno accedere all’esperienza completa che prevede anche interazione fisica e verbale con gli attori, ma soltanto dopo aver sottoscritto un’apposita liberatoria. Il regolamento completo è disponibile a questo link.

Questo evento richiede un biglietto supplementare di € 7,90 ed in base a quanto proposto gli anni passati, ne vale assolutamente la pena.

Durante la stagione di Halloween il parco è aperto tutti i Sabato e Domenica di Ottobre e dal 31 di questo mese fino al 3 Novembre. Il Sabato, dedicato alle serate Horror Festival il parco chiuderà alle 23. La Domenica alle 18.

La cartina del parco valida per questo periodo è disponibile a questo link.