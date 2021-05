Miss Kobayashi’s Dragon Maid 2: le nuove illustrazioni

Sono state condivise ufficialmente 2 nuove, adorabili illustrazioni per Miss Kobayashi’s Dragon Maid 2! La prima stagione della serie animata è stata accolta in modo davvero molto positivo dagli spettatori quando è uscita nel 2017, e presto Kyoto Animation ci regalerà finalmente Miss Kobayashi’s Dragon Maid 2, la seconda stagione della serie.

I fan non vedono l’ora di vedere il ritorno di molti dei loro personaggi preferiti, ma ora c’è un nuovo, divertente modo fare il conto alla rovescia delle settimane che ci separano dall’uscita di Miss Kobayashi’s Dragon Maid 2.

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 2: il conto alla rovescia per immagini

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 2 farà il suo debutto a luglio, e per preparare gli appassionati a questo tanto atteso evento verrà pubblicata una serie di 5 nuove key visuals speciali che mostrano ciascuno dei personaggi prima dell’anteprima della nuova stagione.

La prima immagine ci mostra Kobayashi e Tohru, ed è stata condivisa attraverso l’account ufficiale della serie su Twitter:

La nuova grafica ci offre invece uno sguardo a Kanna e Riko Saikawa. Date un’occhiata qui sotto, sempre dall’account ufficiale della serie:

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 2 è la seconda stagione della serie di animazione il cui titolo ufficiale è Miss Kobayashi’s Dragon Maid S (la “S” sta per “Super Supreme Second life Starts”). Sarà presentata in anteprima questo luglio in Giappone e gran parte dello staff e del cast tornerà dalla prima stagione. Miss Kobayashi’s Dragon Maid 2 sarà distribuita in streaming da Crunchyroll.

Qui di seguito, ecco il trailer di lancio per la seconda stagione della serie.

Miss Kobayashi’s Dragon Maid è distribuito qui da noi in Italia, in maniera del tutto gratuita e legale, dalla piattaforma di streaming Crunchyroll. Trovate la serie su questa pagina. Se poi siete anche curiosi di leggere il manga omonimo, trovate i suoi volumetti, in lingua inglese, all’interno di questa ricca pagina su Amazon.