Mission: Impossible, Tom Cruise interpreterà ancora due capitoli diretti da Christopher McQuarrie

Chi l’ha detto che a 56 anni si è troppo anziani per realizzare ancora film d’azione? Se Liam Neeson ha potuto realizzare L’Uomo Sul Treno a 66 anni, Tom Cruise, che ne ha dieci di meno, potrà benissimo interpretare Ethan Hunt in Mission: Impossible per altri due episodi, che arriveranno rispettivamente nel 2021 e nel 2022, quando dunque Cruise sarà ancora sotto i 60 anni. La decisione di Paramount è ufficiale.

Quello di Cruise inoltre non è l’unico ritorno, perché dopo il successo di pubblico e critica di Mission: Impossible – Fallout, anche Christopher McQuarrie sarà ancora una volta dietro la macchina da presa.

Un unicum anche questo all’interno di un franchise che ha visto avvicendarsi spesso i registi. McQuarrie invece ha già diretto Mission: Impossible – Rogue Nation nel 2015 e Fallout lo scorso anno e raggiungerebbe quindi quota quattro titoli in totale con i prossimi due episodi.

Con Tom Cruise infine torneranno al suo fianco anche Ving Rhames, Simon Pegg e Rebecca Ferguson. Insomma, squadra che vince non si cambia. Del resto è quanto accaduto anche recentemente con Daniel Craig, che ha iniziato a vestire i panni di James Bond in Casino Royale del 2006, quando aveva 38 anni, e finirà nel 2020, a 52 anni.