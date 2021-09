Mobile Suit Gundam Hathaway: primi dettagli sul secondo film

Il produttore Naohiro Ogata di Sunrise ha annunciato il titolo provvisorio e i primi dettagli del secondo film della trilogia anime di Mobile Suit Gundam Hathaway, adattamento dei tre romanzi di Yoshiyuki Tomino pubblicati da Kadokawa Sneaker Bunko dal 1989 al 1990, e disponibile su Netflix dal 1 luglio insieme a Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack, Mobile Suit Gundam I, Mobile Suit Gundam II: SoldierAs of Sorrow e Mobile Suit Gundam III: Encounters in Space, in occasione di un evento dedicato.

Mobile Suit Gundam Hathaway: nuovi dettagli sul secondo film della trilogia

Naohiro Ogata ha rivelato che il secondo film della trilogia si intitola Son / Sun of Bright (Figlio/Sole luminoso) a seconda di come lo si guardi e ha anche confermato che ci saranno alcuni cambiamenti rispetto al romanzo originale di Tomino.

Il produttore si è rifiutato di dire quando il film uscirà, ma ha anticipato che i fan non dovranno aspettare troppo a lungo e ha annunciato l’apparizione di Bright Noah, il padre del protagonista Hathaway Noah, il quale, come in Mobile Suit Gundam Unicorn, sarà interpretato da Ken Narita, in sostituzione del membro originale del cast, il compianto Hirotaka Suzuoki, scomparso nel 2006.

A proposito di Mobile Suit Gundam Hathaway

Mobile Suit Gundam Hathaway è il primo di tre film adattamento della serie di romanzi scritta da Yoshiyuki Tomino, autore originale della serie, Hathaway’s Flash.

Uscito in 215 sale cinematografiche in Giappone l’11 giugno 2021, si è classificato al terzo posto nel suo weekend di apertura. Finora il film ha incassato 2,11 miliardi di yen (19,19 milioni di dollari) dalla sua corsa nazionale, diventando il secondo film di Gundam con il maggior incasso secondo solo a Mobile Suit Gundam: Encounters in Space, la terza parte della serie di film compilation basata sulla prima serie TV di Mobile Suit Gundam, che ha guadagnato 2,3 miliardi di yen (20 milioni di dollari) nel 1982.

Per quanto riguarda la trama Mobile Suit Gundam Hathaway vede protagonista il giovane figlio di Bright Noa che, dopo le vicende di Char’s Counterattack scenderà in campo come pilota dello Xi Gundam.

Qui sotto il trailer ufficiale:

Vi consigliamo l’acquisto di Mobile Suit Gundam Wing The Movie disponibile su Amazon.