Modern Art: The Card Game, annunciata una nuova edizione del celebre gioco

A distanza di 28 anni dalla prima edizione, la casa editrice CMON ha annunciato la nuova edizione del celebre gioco di carte Modern Art: The Card Game. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un particolare e semplice gioco in cui i giocatori rivestono il ruolo di proprietari di gallerie d’arte ed ad ogni round di gioco, 4 nello specifico, acquistano dei quadri per la loro collezione e li rivendono ottenendo in cambio dei “punti” in base alla valutazione che in quel preciso round ha lo specifico autore.

I quadri appartengono a cinque differenti artisti moderni e sono rappresentati semplicemente dalle carte del gioco. La particolarità sta nel fatto che i quadri non vengono acquistati con delle aste anche perché i giocatori non possiedono soldi da gestire. Per “acquisire” un quadro basta semplicemente giocarlo dalla propria mano. I giocatori, infatti, partono con una mano di 13 carte ed ad ogni turno di gioco devono giocare una carta Artwork di un artista a scelta. Le carte giocate da ogni giocatore rappresentano la propria galleria d’arte.

Alcune carte possiedono anche delle azioni e sono indicate da alcuni simboli, quelle sprovviste invece fanno terminare il turno. Insomma, l’obiettivo del gioco è avere la collezione d’arte più preziosa. Le azioni che possono essere compiute riguardano la possibilità di pescare una carta aggiuntiva dal mazzo, giocare una seconda carte dello stesso autore della prima, giocare una qualsiasi seconda carta, ma coperta fino alla fine del round oppure permettere anche agli altri giocatori di selezionare una carta e giocarla contemporaneamente.

Modern Art: The Card Game è un gioco che permette di apprezzare l’arte in ogni sua forma ed è realizzato dal noto artista tedesco Reiner Knizia. La nuova edizione sarà disponibile a partire dal 12 giugno prossimo.