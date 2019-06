Monopoly Voice Banking: una “intelligenza artificiale” per scoprire i bari!

Monopoly Voice Banking sarà la nuova edizione del classico Monopoly. Il gioco sarà caratterizzato da un banchiere in IA e non presenterà alcuna banconota.

Hasbro lancia una nuova edizione del suo Monopoly che si avvarrà di una componente ad attivazione vocale: Monopoly Voice Banking.

Monopoly Voice Banking presenterà un cappello a cilindro in cui si troverà Mr. Monopoly, ovvero il cuore tecnologico e digitale del gioco, che ricoprirà il ruolo di banchiere che gestirà le transazioni dei giocatori. Il fulcro del gioco rimarrà invariato, ma in questa nuova edizione le banconote saranno del tutto assenti, sostituite dalla presenza della IA.

Per interagire con il banchiere basterà premere un pulsante collegato al vostro segnalino (sul cilindro saranno posti 4 pulsanti identificati con un’icona che richiamerà le quattro pedine del gioco) e dichiarare il tipo di azione che si intende intraprendere, come ad esempio pagare l’affitto di una proprietà, oppure comprare una delle vie e l’IA si occuperà di tenere traccia della transazione.

Oltre a gestire le azioni dei giocatori Mr. Monopoly gestirà anche le carte Imprevisti e Probabilità.

Questa edizione di Monopoly permetterà un gioco più veloce, andando a ridurre i momenti morti che si creavano nelle interazioni con la banca e velocizzando tutte le transazioni, grazie all’assenza delle banconote fisiche. Inoltre la gestione digitale di tutti i pagamenti contrasterà quei giocatori che tendono a interpretare il regolamento di gioco in maniera quanto mento creativa, quindi si, in definitiva Mr. Monopoly farà in modo che nessuno al tavolo possa barare.

Data l’assenza del denaro fisico Il cappello a cilindro sarà un elemento fondamentale per giocare a questa edizione di Monopoly e richiederà 3 batterie stilo (AA) per funzionare.

Monopoly Voice Banking sarà un gioco per 2-4 giocatori, dagli 8 anni in su, e avrà un costo di 29,92$. Il gioco, in inglese, sarà disponibile a partire dal 26 giugno 2019.

L’edizione italiana del gioco risulta già presente anche su Amazon.it, dove è possibile prenotarlo al costo di 44,99€, ma il sito non riporta la data in cui il prodotto sarà distribuito.