Moon Knight: altri due registi per la serie Marvel

Dopo la conferma di Oscar Isaac per il ruolo di protagonista di Moon Knight, oggi veniamo a conoscenza del fatto che la nuova serie prodotta da Marvel Studios si avvarrà di altri due registi: Justin Benson e Aaron Moorhead andranno infatti a unirsi a Mohamed Diab (già annunciato in precedenza) alla direzione degli episodi.

Aaron Moorhead ha commentato il suo nuovo incarico su Twitter:

“Non riesco ancora a svegliarmi del tutto da questo sogno che sto facendo, che dirigeremo Oscar Isaac in uno show della Marel. Sta succedendo davvero.”

Anche Benson ha voluto dire la sua sul social media:

“Dirigeremo alcuni episodi di Moon Knight della Marvel con Oscar Isaac. Ho ricevuto questo fumetto quando avevo 8 anni e da allora non ho smesso di pensarci. E con Mohamed Diab, geniale regista di CLASH … sono tentato di ringraziare un’antica divinità lunare.

I due registi hanno già lavorato come duo registico per il film Resolution, da allora hanno diretto film come Spring, The Endless e Synchronic, nonché un episodio della seconda stagione del nuovo corso di The Twilight Zone.

Sebbene Moon Knight sia uno tra i personaggi più amati tra i fan dei fumetti Marvel, non si può dire tra i più comunemente popolari. L’uomo dietro la maschera è Marc Spector, figlio di un rabbino con un passato nell’esercito e in seguito divenuto mercenario. Durante una spedizione in un sito archeologico in Egitto viene mortalmente ferito, a quel punto riceve una visione in cui il dio egizio della luna Khonshu gli offre un’altra possibilità di vita come suo campione sulla Terra; Marc accetta e si cala nel costume bianco di Moon Knight diventando un vigilante. Ciò che rende questo antieroe particolarmente interessante non sono solo i poteri e le abilità che ottiene dal dio della luna, ma soprattutto il fatto di essere afflitto da un disturbo dissociativo dell’identità. Ciascuna delle sue tre personalità ha una propria identità distintiva. I suoi dubbi interiori sono talmente profondi ed estesi che più volte si è posto il dubbio che la sua crociata eroica non sia altro che un’illusione auto-inflitta.

Lo showrunner della serie sarà Jeremy Slater, autore tra le altre cose di The Umbrella Academy, che sarà affiancato alla sceneggiatura da Beau DeMayo, che ha recentemente lavorato alla serie di The Witcher. Le riprese per Moon Knight dovrebbero iniziare a Budapest il prossimo marzo. Ancora non si conosce una data di riferimento per la sua uscita su Disney+.