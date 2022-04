State seguendo Moon Knight su Disney Plus? Che siate fan di vecchia data del personaggio ideato nel 1975 da da Doug Moench e Don Perlin, o che lo abbiate appena scoperto grazie all’incredibile performance di Oscar Isaac, Moon Knight è senza dubbio un eroe affascinante in grado di evocare atmosfere e situazioni inedite per l’Universo Cinematografico Marvel.

Dopo un primo episodio, intrigante e denso di misteri, abbiamo pensato di creare come di consueto una lista dei migliori gadget dedicati alla serie e al personaggio. Abbiamo quindi scandagliato il web alla ricerca di action figure, abbigliamento, fumetti e altro in grado di catturare la nostra curiosità.

Steven Grant, un comune commesso del reparto Souvenir del British Museum di Londra, percepisce che qualcosa nella sua vita è diverso: i continui vuoti di memoria e perdita di coscienza lo porteranno presto a prendere consapevolezza di essere parte di un disegno più ampio a cui suo malgrado non può sottrarsi. Quando non è in se, altre personalità prendono possesso del suo corpo, come nel caso di Marc Spector, un feroce mercenario. Marc rivelerà a Steven di essere Moon Knight, l’avatar terreno del Dio egizio della luna Khonshu.

Moon Knight: i migliori gadget

T-shirt Moon Knight

Il costume della serie tv di Moon Knight pur essendo completamente bianco è qualcosa che non passa davvero inosservato e tutt’altro che noioso. Noi purtroppo non abbiamo sotto mano abiti reminiscenti dell’antico Egitto e imbevuti della forza mistica di Khonshu, così ci siamo dovuti accontentare di una selezione di t-shirt a tema. Online sono disponibili diverse magliette con grafiche dedicate a questo eroe, tra le varie opzioni a nostra disposizione abbiamo selezionato alcuni modelli (sia unisex che da donna) dal catalogo di EMP.

Le magliette sono tutte in cotone 100% con stampa lavabili in lavatrice.

Fumetti

Volete conoscere meglio Moon Knight? Per rispondere a questa domanda non dovete fare altro che volgere il vostro sguardo verso il mondo dei comics. Ma quali sono le letture fondamentali da recuperare? Questa lista può essere utile sia per chi si avvicina per la prima volta alla versione cartacea del personaggio, sia per chi vuole aggiungere alla propria collezione i volumi monografici di Moon Knight.

Moon Knight Volume 1 Lunatico

Moon Knight: Lunatico, scritto da Jeff Lemire (Essex County, Extraordinary X-Men) e illustrato da Greg Smallwood (S.H.I.E.L.D.), è uno dei volumi fondamentali per approfondire la conoscenza di questo Personaggio. Dopo anni passati a combattere il crimine, Marc Spector si risveglia in un ospedale psichiatrico: Lunatico è un inquietante viaggio nella psiche più che affollata del personaggio, alle prese con un viaggio introspettivo in cui dovrà mettere in discussione se stesso e tutto ciò in cui crede.

Moon Knight. La follia è di famiglia

Max Bemis e Jacen Burrows realizzano un albo in cui la mitologia del tormentato eroe viene espansa, introducendo elementi cruciali nella storia del personaggio. In La follia è di famiglia Marc scoprirà di non essere l’unico avatar terreno in circolazione, oltre ad altri eventi sconvolgenti. Moon Knight. Bemis eccelle nell’evoluzione di un personaggio complesso e stratificato e nel contempo coerente e coeso con le sue radici narrative.

Moon Knight 2: Fasi

Fasi è il seguito diretto di La follia è di famiglia. In questo nuovo volume, scritto sempre da Bemis con disegni di Paul Davidson, Jacen Burrows e Ty Templeton, e ne conclude l’arco narrativo. Cosa ci aspetta in questa seconda parte? Misteriose origin story, traumi irrisolti del passato e l’introduzione del Collettivo. Fasi è un volume cartonato a colori da 168 pagine, complemento obbligatorio per i collezionisti più meticolosi.

Moon Knight – Personalità multipla

Moon Knight: Personalità Multipla è un volume cartonato a colori da 296 pagine scritto da Brian Michael Bendis e disegnato da Alex Maleev, che potremmo definire davvero cerebrale. In questa storia le porte della mente di Marc Spector, alias Moon Knight, si spalancano per il lettore e danno vita a un vero e proprio show televisivo ricco di momenti surreali e di guest star. Marc si ritroverà a dover far ordine in questa miriade di situazioni, cercando di capire cosa è davvero reale e cosa non lo è.

Gadget

Marvel Moon Knight Funko Pop! Vinyl Keychain

Un simpatico portachiavi replica in scala del Funko Pop! ufficiale ispirato alla serie. Il portachiavi Funko Pop! è alto circa 5 centimetri e parimenti al Funko Pop! presenta una colorazione in diverse tonalità di grigio e bianco, con alcuni accenti dorati. Il portachiavi è già ordinabile sul sito di Zavvi ad un costo di 9,99 euro e sarà disponibile dal 25 luglio 2022.

Moon Knight – Bussola Scarabeo e Spilla della Lama Mezzaluna

Un set da collezione imperdibile che replica due accessori iconici della serie tv, contenuti all’interno di un lussuoso cofanetto e corredati da un certificato di autenticità. All’interno di questa confezione da Collezione potrete trovare la bussola a forma di scarabeo, con ali apribili e richiudibili e la lama, che Moon Knight utilizza come arma, chiamata lama di mezzaluna, il tutto in scala 1:1 come quelli visti nella serie televisiva. Questo magnifico set replica è già ordinabile sul sito di Zavvi ad un costo di 94,99 euro disponibile dal mese di Settembre 2022.

Replica Lama Mezzaluna Moon Knight

Se invece siete alla ricerca di un’alternativa low cost al set da collezione di cui sopra, su Amazon è disponibile una replica non ufficiale della Lama Mezzaluna. La replica presenta alcune incisioni simili alle iscrizioni in geroglifico ed è realizzata in PU di alta qualità color metallo con accenti rosso sangue, misura 22 x 19,5 x 2,5 cm e ha un peso di 160 grammi circa.

Moon Knight tazza

La semplicità è nelle piccole cose, così abbiamo incluso in questa lista di oggetti anche una tazza, un accessorio essenziale e immancabile in ogni collezione che si rispetti. Si tratta di una tazza in ceramica smaltata di alta qualità della capacità di 330 millilitri, con una stampa del logo di Moon Knight.

Action Figure

Funko 61500 POP Comic Cover: Marvel- Moon Knight

Un Funko Pop! davvero particolare, che affianca all’iconica vinyl figure del personaggio anche la replica di una storica copertina. 61500 POP Comic Cover: Marvel- Moon Knight riproduce la copertina di Marvel Spotlight on the Moon Knight: Enter the Conqueror-Lord Vol. 1 No. 28 del 1976, conosciuta per esser stata la prima pubblicazione interamente dedicata al personaggio. In termini di dimensioni questo Pop! è contenuto in una scatola 25.65 x 15.24 x 19.56 centimetri.

Moon Knight Funko Pop!

Di questo Funko Pop! abbiamo mostrato la versione portachiavi da 5 centimetri. La vinyl figure è pressoché identica al portachiavi per colorazione e posa da combattimento dinamica, ad esclusione della presenza della basetta in plastica semitrasparente sulla quale la figure è poggiata. Questo Funko Pop! è già ordinabile sul sito di Zavvi ad un costo di 14,99 euro e sarà disponibile dal 25 luglio 2022.

Iron Studios Moon Knight Art Scale Statue

La statua di Moon Knight della linea Art Scale 1:10 ed è alta, con tutta la sua basetta, 30 cm precisi.Ci troviamo di fronte a un prodotto dal collezione estremamente curato in ogni dettaglio. Moon Knight viene rappresentato in piedi, sopra quello che pare essere un elemento architettonico di un palazzo. Il personaggio sfoggia il suo spettacolare costume bianco e si erge tenendo in una mano una delle sue lame a mezzaluna. Al momento è possibile preordinare la statua da Zavvi ad un prezzo che si aggira intorno ai 160 euro con finestra di rilascio fissata per Gennaio – Marzo 2023.

La nostra scelta

Dovendo tirare le somme di tutti questi consigli ecco le nostre scelte per ognuna delle categorie citate.

Tra le magliette, quella che ci ha colpito di più è stata senza dubbio la Hieroglyph Moon per via del suo design grafico stilizzato che la rende adatta a qualsiasi occasione.

Nei fumetti la nostra scelta ricade su Moon Knight – Personalità multipla, perché abbiamo apprezzato molto la scrittura densa tipica di Bendis e l’accostamento tra la psiche disturbata di Moon Knight e la frenesia dei format televisivi.

Tra i gadget abbiamo scelto la tazza, perché oltre a collezionare tazze (non ne abbiamo mai abbastanza) pur essendo un oggetto semplice dal design essenziale ne amiamo l’aspetto pratico.

Per concludere con le action figure dobbiamo chiamare un ex aequo tra la monumentale statua di Iron Studios e il POP Comic Cover: Marvel- Moon Knight.

»Clicca qui per t-shirt Moon Knight Hieroglyph Moon

»Clicca qui per Moon Knight – Personalità multipla

»Clicca qui per Moon Knight tazza

»Clicca qui per Funko 61500 POP Comic Cover: Marvel- Moon Knight

»Clicca qui per Iron Studios Moon Knight Art Scale Statue



